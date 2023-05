Els taxistes bloquegen la T1 de l'aeroport del Prat contra els conductors pirata

Les associacions de taxisteshan bloquejat aquest dimecres la T1 de l'aeroport del Prat per denunciar la tornada dels conductors pirata, després que el col·lectiu decidís fa uns dies retirar les patrulles per evitar la intrusió dels conductors il·legals. Així ho ha denunciat el portaveu d'Élite Taxi,, en un comunicat en què ha criticat que elshan al·legat que no poden fer res perquè elsabandonin la zona.Per tot això, Álvarez ha fet una crida als taxistes a deixar de prestar servei a la zona de recollides com a mesura de pressió i ha anunciat que tornarà a activar les patrulles a la terminal 1. A més, ha avançat que si la situació no canvia "radicalment" les mobilitzacions tornaran a l'aeroport. "És inacceptable que posin el perill la seguretat dels visitants dei deixin la imatge de la nostra ciutat per terra", s'ha queixat el portaveu d'Élite Taxi.El mes passat, els taxistes van organitzar diverses mobilitzacions per denunciar l'intrusisme a l'aeroport que finalment van acabar suspenent després que arribessin a un acord amb Aena per millorar la senyalització per als viatgers que arriben a la ciutat , entre altres mesures. A mitjans de mes, en una reunió amb el, el consellerva traslladar als taxistes el compromís pe reforçar amb més agents dels Mossos a l'agost per controlar els conductors il·legals.Segons va calcular el sector, només amb la presència d'aquests conductors a la T1 perdien al voltant de 10 milions d'euros anuals. Per la seva banda, els Mossos asseguren que han portat unde la presència de taxistes il·legals a l'aeroport i han rebutjat les acusacions d'que els fan des del sector del taxi.

