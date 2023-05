Maragall promet que Barcelona serà «refugi internacional» de víctimes de la LGTBIfòbia

Quesigui referent com a ciutat de drets i asil de víctimes de la LGTBIfòbia en l'àmbit internacional. És la voluntat d', anunciada aquest dimecres, en motiu del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia. "Vull afirmar Barcelona com a referència amb la creació d'una oficina especialitzada d'atenció de casos i oferint la ciutat com a seu i acollida", ha dit el candidat d'ERC en una roda de premsa davant la, transsexual que va morir brutalment assassinada al parc de la Ciutadella per un grup de neonazis.Des d'ERC, defensen que l'Ajuntament ha d'assumir la seva responsabilitat no només en la prestació de serveis, sinó també per avançar en la conquesta de drets. Concretament, la proposta de Maragall és ampliar el programa '' per acollir-hi les persones del col·lectiu que hagin de fugir dels seus països d'origen per aquesta qüestió. Maragall vol que la ciutat lideri la xarxa internacional en defensa dels drets de la comunitat LGTBI, i promet impulsar el programaals centres educatius i combatre els discursos LGTBIfòbics a les aules.Ha assegurat que la seva proposta és un missatge cap enfora, però també cap endins, per l'que ha de tenir Barcelona. A més, ha apuntat que estan compromesos a fer un salt endavant i protegir drets de la mà de la. Precisament a la compareixença i ha assistit també la consellera de Feminismes,, que ha recordat com el seu departament, creat aquesta legislatura, representa com per primera vegada s'han situat les polítiques LGTBI "al".Verge ha reivindicat mesures que s'han tirat endavant en els últims temps, com el fet que l'passi a ser curricular a tots els centres educatius, per "trencar estigmes", però també la defensa activa de drets contra els discursos d'odi. En aquest sentit, ha recordat com l'administració catalana es va moure davant del bus transfòbic d', interposant-los una multa: "Vam dir que no passarien i els vam multar, els discursos d'odi no tenen cabuda al nostre país".També ha reivindicat aquesta acció la número dos de la llista,, que ha reivindicat que, més enllà de les accions que es facin a la Generalitat, des de l'administració local es pot fer "molt més". "Hem de canviar mirades, imaginaris. L'educació és un pilar fonamental". Així mateix, ha carregat contra la resta de partits que reivindiquen els drets del col·lectiu, però que no fan res per impulsadors: "Creuen que la lluita és fàcil i còmoda. No han fet res per materialitzar les proclames en lleis".I sobre discursos d'odi n'ha parlat també Maragall, després que l'Ajuntament hagi decidit personar-se contra lesescoltades a la, com ha avançat Nació . Per Maragall, és positiu que Barcelona assumeixi la representació dels drets "en tots els sentits", i ha situat com una obligació fer front a la provocació de l'extrema dreta, que busca "encendre laals carrers"."Aquí hem d'anar a totes i no hem de callar ni un segon. Hem de deixar clara la nostra posició com a administració", ha afegit Maragall. Així mateix, ha acusat el candidat del PSC, Jaume Collboni, de participar en la "cursa" perpetrada per la dreta i extrema dreta en el terreny de l'antiocupació: "Em sembla profundament lamentable. Elés cada vegada més això. Fa lai el PP".

