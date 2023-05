Multen tots els cotxes aparcats en un pàrquing al Regne Unit

Multats tots els cotxes aparcats en undel. Això és el que ha passat a la ciutat dei que ha deixat bocabadats tots els conductors que havien estacionat els seus vehicles, com feien molts d'ells diàriament per anar a treballar. Per fortuna, l'Ajuntament ha admès l'error i s'ha compromès a retornar els imports de les sancions.Tot plegat ha passat a l'aparcament entre aquest dissabte i dilluns, tal com ha explicat la BBC. L'havia col·locat un petit cartell, de la mida d'un full convencional de mida A4, que no es podia aparcar al recinte per la instal·lació deper a. El problema és que el cartell era tan petit i estava tan mal col·locat que ningú el va veure.Tots els conductors van pagar el cost de l'com sempre, però en anar arribant progressivament als seus vehicles van trobar-se laenganxada al parabrises. Davant les queixes, l'Ajuntament ha reculat, s'ha disculpat i deixarà sense efecte les multes. De fet, el mateix consistori ha admès que l'error més gran va ser que no calia ni tancar tot el pàrquing, sinó només les places on s'havien d'instal·lar els punts de càrrega de cotxes elèctrics.

