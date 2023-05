Les entitats Vaga Feminista Ebre i LGTeBre denuncien unael passat dimecres dia 10 de maig. Els fets haurien passat quan ella anava a llençar les escombraries a la plaça Gerard Vergés i un home, de 75 anys, "va increpar-la física i verbalment" segons el comunicat de les entitats locals."Denunciem l'agressió com un, una agressió transfòbica". "Si la persona no hagués sigut trans, l'agressor no hauria sigut capaç d'agredir-la", declaren. També denuncien que el carrer "no és un espai segur per a les dones", ja que "encara produeix situacions de violència pel sol fet de ser-ho".Segons els Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre el darrer any han rebutper delictes d'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+ i dues denúncies més per pintades amb insults.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola