Atac mortal d'un hipopòtam contra una canoa a Malawi

Tràgic succés el que s'ha viscut a. L'atac d'un hipopòtam contra una canoa ha provocat lad'un infant de només un any, i la tragèdia es preveu que sigui de major magnitud, ja que encara resten 23 persones desaparegudes. Els fets han passat al riuquan l'animal va trencar l'embarcació fins a fer-la naufragar.Per ara, els serveis de rescat han pogut localitzar 13 persones amb vida i encara es mantenen a la zona amb l'esperança de trobar més. Segons detallen des del país africà, en total hi havia 37 persones a bord de la canoa quan va rebre l'impacte de l'hipopòtam. El riu, segons relaten testimonis, està ple dei hipopòtams.La realitat és que els naufragis no són un fet insòlit al país de l'. El fet que no hi hagi una infraestructura creada, fa que molts habitants hagin de travessar rius afrontant-se al risc de rebre atacs com el d'aquest cas. De fet, els hipopòtams són un dels animals més mortífers del continent i es calcula que cada any maten a unes 500 persones.

