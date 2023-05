Junts fa responsable ERC de la «indigència ferroviària» a Catalunya i pressiona per la Ronda Nord

Si a Catalunya hi haen l'àmbit de lestambé n'és "responsable". Aquest és el missatge que ha emès aquest dimecres la presidenta de Junts,, en un acte sobre infraestructures celebrat a. El funcionament dels trens va ser epicentre de les hores prèvies a l'arrencada de la campanya electoral , i Junts aspira a posar l'accent en aquesta problemàtica per dues raons: per castigar ERC, principal rival a les urnes, i també per posar de manifest que l'actitud dels republicans a Madrid no ha servit per resoldre problemes del dia a dia. "Cal deixar de donar suport a qui ha protagonitzat aquest desastre", ha assenyalat en relació a les negociacions amb el govern espanyol."Davant la manca de voluntat política de l'Estat per resoldre els problemes de Rodalies, cal laa Catalunya per resoldre la situació. Podem parlar d'indigència ferroviària, i té responsables. Cal una assumpció de responsabilitats", ha apuntat Borràs, que ha definit el PSC i els comuns com a culpables de la situació, amb ERC com apel seu paper a Madrid com a aliat del govern espanyol, a qui ha "apuntalat" amb la investidura dei de tres pressupostos consecutius al Congrés. Només amb la, ha dit Borràs, es podrà garantir que les Rodalies acabin funcionant., exconseller de Territori, ha estat l'encarregat de defensar la pertinència d'impulsar ladel, que hauria de servir perquè a Sabadell hi hagi "més qualitat de vida". "Som una de les ciutats més contaminades de l'Estat, i hi hem de buscar solucions", ha indicat poc després, candidat de Junts a la ciutat, que ha preguntat al cap de files local d'ERC, Gabriel Fernàndez, fins on portarà la negativa a impulsar la Ronda Nord. "Volem ser una ciutat de primera i no de tercera", ha remarcat Matas. Rull, de fet, ha posat l'accent en el fet que la infraestructura ha de servir per descongestionar els accessos a la C-58.

