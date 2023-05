La sèrie «Cites Barcelona» s'estrenarà a TV3 el 12 de juny

Les sèries catalanes del 2023 a TV3

Una de les grans sèries catalanes d'aquesta temporada ja té data d'estrena a TV3., producció d'Amazon Prime Video i dirigida per, presentarà els dos primers capítols a la televisió pública catalana els dies. Després, estarà íntegrament disponible a la plataforma de la CCMA. Aquesta sèrie és una de les vuit ficcions en llengua catalana que TV3 estrenarà durant el 2023, diverses de les quals ja han vist la llum. A Cites Barcelona els personatges es troben cara a cara després de conèixer-se per Internet. La sèrie té sis capítols que combinen el castellà i el català. El repartiment el formen noms comi la participació deNomés una de les sèries que s'estrenaran està feta a casa, la dee. La resta estan realitzades en coproducció amb plataformes internacionals o altres canals dels territoris de parla catalana. Aquesta és la llista: la comèdia dramàtica, amb Mireia Oriol com a protagonista, la ja anunciada–totes dues amb Amazon Prime-, a més d', drama històric de continuació de La catedral del mar, compondran el mosaic d'estrenes de ficció pròpia d'aquest any a la graella i a la plataforma digital.Completen el calendari d'estrenes la sèrie, la primera coproducció conjunta dels canals públics IB3, À Punt i TV3; el thriller polític Sicília sense morts –també amb les televisions dels Països Catalans juntament amb Filmin i Nova Producciones-; i el drama polític i social. A totes aquestes, s'hi sumen 22 produccions alienes doblades al català que també passaran per la televisió, amb títols com, entre d'altres. L'any passat només es van estrenar dues produccions pròpies.

