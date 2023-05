Collboni descarta ser alcalde si no queda primer el 28-M: «Si no guanyo, aniré a l'oposició»

2.500 euros d'ajuda per a cotxes híbrids

[municipalsinformacional]Avança la campanya i el candidat del PSC,, es manté amb opcions de guanyar les eleccions a Barcelona, segons lesque s'han anat publicant. De fet, ell es veu "amb un peu" a l'alcaldia, i en tots els seus actes fa crides a concentrar el vot en la seva candidatura d'aquells ciutadans "progressistes i moderats" que vulguin deixar enrere l'etapa d'. En un escenari ajustat com el que preveuen els sondejos, els pactes seran decisius, però Collboni no ha volgut concretar amb quines formacions començarà a parlar. "Això ho decidiran els electors i l'aritmètica que surti del 28-M", ha dit. Sí que ha deixat clar que,En la roda de premsa de campanya a l'(ACN), l'alcaldable socialista ha definit la seva candidatura com l'única "alternativa progressista" a Colau que té possibilitats de guanyar i ha reconegut que aspira a governar la ciutat, però "dialogant i acordant". Si calen pactes, Collboni ha reiterat les bases per començar a negociar: polítiques socials, creixement econòmic i lleialtat a l'Estat. Si no guanya, a diferència del que ha passat en els darrers mandats, no formarà part de cap govern municipal -fins fa uns mesos era primer tinent d'alcaldia de Colau-, però tampoc marxarà de l'Ajuntament. Fer-ho, ha dit, seria una "falta de respecte" als ciutadans.Collboni, ha tret ferro a les afirmacions d', que ha tancat la porta a pactes amb els socialistes després de les eleccions del 28 de maig. "Maragall farà el que li digui Aragonès", ha asseverat Collboni. L'alcaldable socialista ha recordat que el líder d'ERC a Barcelona ja va dir que no aprovaria els pressupostos delsi el, i després els va aprovar. Va passar el mateix amb els pressupostos de la Generalitat, que Junqueras va dir que no hi hauria pactes amb el PSC, i finalment els comptes s'han aprovat amb el suport dels de Salvador Illa. "Quan vens d'aquesta poca credibilitat, jo seria menys assertiu en aquestes decisions, perquè farà el que li dugui Aragonès", ha reblat.Una de les propostes que ha deixat Collboni fa referència a la mobilitat sostenible i, en concret, facilitar el pas de l'etiqueta groga dels cotxes a l'etiqueta verda. El candidat ha plantejat ajudes per a la compra de vehicles híbrids no endollables dotades amben els propers quatre anys. Això es traduirà en ajudes dei de. No estaran vinculades a la renda, però sí a la tipologia del vehicle, que no podrà ser de gamma alta i tenir un valor de fins a 40.000 euros. Collboni ha insistit així que la transició verda "ha de tenir cor vermell" i "no deixar ningú enrere". "Ningú ha d'entendre que les mesures van contra els interessos en contra d'ell", ha conclòs.L'alcaldable ha dit que Barcelona pot ser una ciutat capdavantera en matèria de mobilitat sostenible individual i ha ressaltat que una de les vies per aconseguir-ho és electrificar-la. Durant aquest mandat s'han implementat 900 punts de recàrrega i s'han d'ampliar en els propers anys. Collboni ha reconegut que la transició ecològica "costa diners", però que s'ha d'aconseguir que per als particulars el cost econòmic sigui "el mínim possible". "Hem de tenir objectius ambiciosos per a la transició ecològica, però no hem de deixar ningú enrere", ha assegurat.Collboni s'ha compromès a acabar la unió del tramvia i una "reglamentació molt restrictiva" per als patinets de sharing. Pel que fa als carrils bici, ha dit que la previsió és agumentar-los per evitar els carrils de doble direcció. De tota manera, preguntat per alguns carrils polèmics com el de la Via Augusta, ha dit que si una política pública no funciona s'ha de revisar sense visions preestablertes. Sobre la proposta de Xavier Trias d'intentar uns nous Jocs Olímpics, Collboni ha reivindicat que els Jocs de 1992 van ser amb un govern del PSC, però ha advertit que treure aquesta qüestió en campanya electoral és "poc rigorós".

