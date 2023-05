Jo MAI faré @Albiol_XG Alcalde, no el votaria ni de president de L’Escala!! Això no vol dir que faci seguidisme d’ERC. Jo em presento per ser Alcalde!! I com sempre he fet aturaré sempre el Feixisme!!! https://t.co/5qBSqnEEsu — David Torrents (@torrents_d) May 16, 2023

Els pactes postelectorals són un dels debats claus a les campanyes electorals i a Badalona són, com s'ha demostrat durant l'última dècada, imprescindibles a l'hora de conformar govern sobretot sino aconsegueix la majoria absoluta als comicis del 28-M. L'executiu actual podria reeditar el pacte, però unes declaracions del candidat de, han generat polèmica just el dia en què celebra l'acte central de campanya amb, entre altres.El també secretari d'organització de Junts ha assegurat en una entrevista a Badalona Comunicació que, si ha de triar entre Albiol o el candidat d', es queda amb el candidat popular. Torrents ho justifica davant la inoperància de l'actual regidor republicà: "Soc el regidor de; qui porta la regidoria deés Montornès i jo no tinc ni cap de serveis jurídics, ni cap de serveis socials, ni cap de departament ni lletrat".El líder de Junts a la ciutat manté que mai deixarà de ser independentista, però conclou que si ha de triar qui ho fa millor per al municipi és el candidat del PSC i actual alcalde,. Davant la polèmica aixecada, Torrents va matisar que mai farà a Albiol alcalde, però que les seves declaracions anaven dirigides a "no fer seguidisme" a ERC. El secretari d'organització va respondre així personalitats de l'independentisme com, que li van retreure les declaracions.La realitat, però, és que segons quins siguin els resultats de les eleccions del pròxim 28 de maig, potser Torrents ha de triar entre Albiol o Montornès. Si el candidat popular no aconsegueix la perseguidai el republicà queda com la primera força d'esquerres, es podria reeditar l'ordre de forces que ara manté Guijarro en l'alcaldia. Si Torrents aconsegueix revalidar o augmentar la seva representació al consistori badaloní -ara té un sol regidor- haurà de donar el seu vot a un nouo, indirectament, obrir el camí perquè Albiol governi com a llista més votada.

