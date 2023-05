Detingut un home per petonejar i grapejar menors al barri de les Corts

Un home. Es dedicava a caminar pel carrer, apropar-se a menors i tocar-los.i, fins i tot, ha intentat segrestar algun nen.ja per segona vegada, després que hagués quedat en llibertat amb càrrecsSegons ha informat el diari Ara, el malson de les Cortsamb diversos avisos que van rebre els agents de la policia catalana., l'home en qüestió es va acostar a un menor i el va començar a petonejar en presència de la seva mare., en la que s'explicava que un home havia intentat endur-se un nen d'una fleca.Després de passar a disposició judicial,però la situació no es va calmar.i els Mossos van preparar un dispositiu especial als entorns escolars esperant "que tornés a actuar".Ho va fer fins a tres vegades més fins que els agents de la policia catalana el van tornar a detenir per segon cop gràcies a l'actuació d'un mosso de paisà,un altre menor d'edat. L'agent el va detenir immediatament, relata el rotatiu barceloní.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola