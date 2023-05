📍 Dispositiu en marxa contra el tràfic de drogues a 17 domicilis del Camp de Tarragona pic.twitter.com/PSlQdIGgvX — Mossos (@mossos) May 17, 2023

Elsduen a terme 17 entrades i registres aen el marc d'un dispositiu. Ho ha avançat El Caso i ho han confirmat fonts policials a l'ACN. L'operatiu policial ha arrencat a les tres de la matinada d'aquest dimecres i 16 de les entrades han estat simultànies. Hi ha diversos detinguts.En l'operació contra el tràfic de drogues hi participen agents del Grup Especial d'Intervenció (GEI), la Brigada Mòbil, l'ARRO, TEDAX, la unitat de Seguretat Aèria (drons) i també Mitjans Aeris. Està liderada per la Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus, però compta amb la col·laboració d'agents d'investigació d'altres punts del territori.

