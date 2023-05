Crida de la PDE als partits per «liderar la defensa de l'aigua de l'Ebre»

La(PDE) demana als partits polítics ebrencs que mirin "més enllà dels seus termes municipals i "liderin la defensa del territori a partir de l'aigua". Lamenten que "cap programa electoral faci al·lusió a la sequera" i avisen que tornaran les mobilitzacions socials en una tardor que qualifiquen de "calenta".La PDE tem que un cop "normalitzada la sequera" es plantegin obres estructurals per a futurs episodis secs. En aquest sentit, recelen de "regadius sospitosos" i de la futura, que qualifiquen d'"interconnexió encoberta". En aquest sentit, com ja va explicar, la planta bombarà aigua tant cap a les xarxes de la regió metropolitana de Barcelona (ATL) com la del Camp de Tarragona (CAT) . "Cal un gir de les polítiques d'expansió perquè afecten les Terres de l'Ebre, on es generen els recursos d'altres llocs", ha recordat el portaveuEls antitransvasistes consideren immoral que es posi en risc elmentre el Consorci d'Aigües de Tarragona "no retalla ni un metre cúbic" a les indústries" i al sector turístic. "L'aigua surt d'aquí i fa falta aquí", ha reivindicat Panisello.La PDE recorda que la situació d'escassedat que viu la conca de l'Ebre és la conseqüència d'una mala gestió i d'haver estirat "més el braç que la màniga" amb els regadius". Amb el reg, com recorda, s'acabarà fent un transvasament "gairebé tan gran" com el que es plantejava l'any 2000.També temen que el pla de sequera acabi reduint els cabals ecològics de l'Ebre i els seus afluents i recorden que elno concreta cap cabal ambiental per als, tot i que són imprescindibles per la seva funció ecològica.

