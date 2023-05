Sánchez retreu en directe a Bildu la presència de condemnats per terrorisme a les llistes del 28‑M

Equilibris deals Congrés dels Diputats. Després d'un enfrontament tens amb, portaveu parlamentària del PP, per la presència de condemnats per terrorisme en les llistes de un xoc que ha remès al que ja va mantenir ahir dimarts amb Alberto Núñez Feijóo -, el president del govern espanyol ha volgut retreure directament a l'esquerra abertzale l'elaboració de les candidatures. "El que han fet és legal, però no decent", ha indicat Sánchez, que ha posat de manifest que Bildu s'ha "equivocat" amb la inclusió de condemnats a les llistes. Una manera de marcar distàncies amb l'esquerra abertzale, sòcia estable durant tota la legislatura, després d'uns dies de campanya en què el PP ha instal·lat aquest marc. El líder del, de passada, ha demanat a Bildu -així li ha traslladat en la sessió de control a la portaveu, que no s'ha referit al cas- que faci més passos cap al "perdó" i la "reparació".Gamarra ha anat directa al gra, com ahir va fer Feijóo al. "Bildu és avui el seu soci preferent, escollits per presentar la llei d'habitatge. Quan trencarà amb ells? Quan dirà la veritat als espanyols?", ha preguntat la portaveu parlamentària del PP. "No tenen més argument que ETA, però ETA ja no existeix. Va ser derrotada per la democràcia espanyola amb un govern socialista. Vostès hi van negociar, van acostar presos a presons d'Euskadi", ha assenyalat Sánchez, que ha indicat que hi ha condemnats per terrorisme que formen part de les llistes de Bildu des del 2015, quan el PP estava a la Moncloa. "Seria capaç de dir que José Luis Rodríguez Zapatero va trair Espanya? O que tenen la convicció moral que ETA estava al darrere de l'11-M, com va dir[l'any 2004]", ha apuntat el president espanyol."No s'equivoqui, senyor Sánchez. No ha de tractar així el meu partit, sinó a Bildu. Ser tan cruel amb el PP i tan complaent amb ells és el que marcarà la seva història per sempre, encara que els blanquegi i els legitimi. Sigui valent i digui a les dirigents de l'esquerra abertzale que elsque facin plegar els 44 condemnats. Si no ha de trencar amb Bildu, digui que hi tornarà a pactar als ajuntaments bascos i navarresos, en qualsevol circumstància. Que se n'assabentin els barons socialistes", ha apuntat Gamarra, que ha acusat Sánchez i Aizpurua d'haver "dilapidat els valors democràtics", ha remarcat la dirigent conservadora.El líder del PSOE ha acusat el PP d'actuar amb "cinisme" en tot allò relacionat amb el terrorisme. "No poden suportar ni digerir que qui acabés amb ETA fossin governs socialistes a Madrid i a Euskadi", ha ressaltat Sánchez, ovacionat pels seus diputats. Just després ha estat el torn de la portaveu de Bildu, que ha arrencat assenyalant que prefereix. "Pel compromís ferm que tenim amb la ciutadania, per això hem fet costat a nombrosos avenços socials en aquesta legislatura", ha reivindicat la dirigent de l'esquerra abertzale, que ha posat de manifest que la inflació està posant en tensió "l'escut social" pensat per a la ciutadania. "Mantindrà aquest escut social? El volem convertir en permanent perquè la gent visqui millor", ha resumit. Sánchez, després del retret per les llistes, ha tret pit de les mesures adoptades fins ara.

