En flames un autobús a Sant Just Desvern

Extingit un incendi que ha afectat totalment un autobús a la ctra Reial cantonada Av. del Baix Llobregat de Sant Just Desvern (avís 06.06h). L'autobús anava sense passatge i no hi ha persones ferides.

A les 06.47h el foc estava apagat. Hi hem treballat amb 4 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/RUcTMggZ8m — Bombers (@bomberscat) May 17, 2023

Els Bombers han extingit un incendi que ha deixat calcinat un autobús a, al Baix Llobregat.que sobre un quart de sis del matí ha començat a cremar-se. Tal com expliquen els Bombers i avançava TV3, en el moment de l'incident no hi havia passatgers a bord.El foc ha provocat problemes a l'accés de Sant Just Desvern.L'autobús en flames ha obligat, entre la rotonda de la Rambla de Sant Just i enllaça amb la carretera B-23, una de les artèries de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del municipidel matí, sense més incidents de renom. El vehicle calcinat ha estat retirat de la via.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola