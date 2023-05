Pedri explica com va viure la invasió de camp dels radicals de l'Espanyol: «Vam passar por...»

Corredisses i por al túnel de vestidors

segueixen vivint l'eufòria d'aconseguir el títol de Lliga després de quatre temporades sense guanyar-lo. Després d'una rua multitudinària pels carrers de Barcelona , els integrants de la plantilla, on es farà la gran festa de la temporada.Ara bé, gairebé una setmana després de la gesta al camp de l'Espanyol, diversos jugadors comencen a explicar com van viure el salt a la gespa de centenars de radicals pericos. Un d'ells ha estatqui va participar en el programaaquest dimarts al matí.El migcampista canari del Barça no va esquivar cap dels temes que Pablo Motos li va posar sobre la taula:, la situació econòmica del club o la marxa de directius com. Pedri va deixar molt clar que la situació que van viure a la gespa del RCD Stadium "no va ser provocada per ells".Vam fer la rotllana que es fa en totes les celebracions", ha deixat clar.El blaugrana ha admès aque els jugadors del Barça van passar por.I vaig córrer més de pressa que durant el partit", ha bromejat Pedri, per després relatar com va ser la polèmica escena al túnel de vestidors on es van veure imatges molt tenses protagonitzades per Sergio Busquets o Ronald Araújo . "Vam tenir por perquè el túnel era molt estret i tothom relliscava. Menys Carles Naval, que va seguir caminant com si res, tots vam córrer", ha explicat a les càmeres d'El Hormiguero.Deixant de banda aquesta situació, el canari també ha assegurat que la festa posterior a la rua del Barça "va ser molt divertida", però de la que "no pot explicar cap detall". Molts dels jugadors van anar a un karaoke, ha relatat Pedri, però "ell no va arribar a cantar". Altres com Alejandro Balde van mostrar part de les celebracions a l'autobus a través dels seus comptes d'Instagram, on van fer directes per interactuar amb els seus fans.

