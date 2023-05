El Govern, sobre l'assalt ultra al camp de l'Espanyol: "Aquesta minoria no representa a cap afició"



Reacció del Govern a l'assalt ultra al camp de l'Espanyol mentre els jugadors del Barça celebraven el títol de Lliga. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha assegurat que les imatges són "vergonyoses i preocupants", i que no poden tenir cabuda al món de l'esport. "Aquesta minoria no representa a cap afició", ha apuntat Plaja. Sobre el paper dels Mossos d'Esquadra, l'executiu manté que la seguretat dels esdeveniments esportius depèn dels clubs. La portaveu també ha felicitat el Barça pel títol, ha desitjat que l'Espanyol aconsegueixi la salvació i que la pròxima temporada es mantinguin tres equips catalans a primera divisió.