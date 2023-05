El temps d'aquest dimecres: sol de dia, ruixats de nit i les bruixes es pentinen

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



Després d'una jornada de dimarts força tranquil·la, que només s'ha vist alterada per alguns núvols que en punts del país han deixat anar ruixats aïllats, aquest dimecres s'esperà unbaixos a punts del litoral, però sobretot també al vessant nord del Pirineu.Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (), durant la tarda creixeran nuvolades arreu, amb alguna possibilitat de ruixada. No obstant això, sobretot serà a partir del vespre quan creixeran núvols molt més desenvolupats a l'extrem sud, on s'espereni anar acompanyats de tempesta. A la tarda, però, és possible que caigui algun ruixat feble, puntualment moderat a punts del terç nord del territori. A banda d'això, a partir de migdia s'espera alguna precipitació feble i dispersa a punts del vessant nord del Pirineu. Lase situarà entorn dels 1.600 metres.

La temperatura mínima de dimecres serà lleugerament més baixa. Amb tot, a l'interior la baixada serà puntualment moderada. La màxima serà semblant o lleugerament més alta, tret del litoral i prelitoral sud i nord del litoral central on serà lleugerament més baixa.

Avís per la perillositat de la mar a l'Empordà

La visibilitat serà entre bona i excel·lent, tret del vessant nord del Pirineu on serà entre regular i dolenta. Pel que fa a l'estat de la mar, el Meteocat ha emès un avís deque poden superar els dos metres i mig al baix i alt Empordà des de les 12:00 de la matinada fins a les 12:00 del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que el llindar d'avís és possible que se superi al nord del cap de Creus i al cap de Begur, i precisa que hi haurà mar de fons de component nord.A l'inici i final del dia elserà fluix i de direcció variable. Durant les hores centrals de la jornada, al litoral bufarà de component sud i est fluix amb cops moderats mentre que a l'interior bufarà de component nord i oest a la meitat oest i de components sud i est a la meitat est. Més enllà d'això, bufarà la tramuntana durant tot el dia moderada amb cops forts i el mestral fins a migdia fluix amb cops moderats. A banda, també hi haurà alguns cops forts o molt forts a cotes altes del Pirineu.

