Trias, l'ànima de Junts que defensa un referèndum «absolutament legal»

No és cap secret queno hauria volgut que el Govern es trenqués. Tampoc ho és que representa —perquè així ho vol ell, i perquè així ho reconeixen els seus companys de partit— un dels principals exponents de l'anomenat sector pragmàtic de Junts, el que no vol trencar el cordó umbilical ambi que, els dies més atrevits, reivindiquen l'herència política —no la judicial— de. Tot i que en campanya està evitant posicionar-se en qüestions sobre el full de ruta nacional i l'aposta per la confrontació —almenys verbal— que defensa formalment el seu partit, l'exalcalde insisteix que la seva aposta és un referèndum "ben fet", que siguii que, a partir d'aquí, se'n pugui reconèixer el resultat.Després de l'entrevista que li fem a Nació a la seu electoral, el candidat de Junts respon cinc preguntes de cinc activistes i creadors de contingut. Al candidat de Junts li han traslladat els seus dubtesinfluencer i activista aragonès a Catalunya; Viviane Ogou , fundadora de Puerta de África (I Premi Woman of Europe 2022); La Facu, titktoker i activista LGTBI; Lorena Izquierdo , divulgadora i activista per la sostenibilitat i el veganisme; i Albert Roig , tiktoker activista per la llengua. Aquí teniu l'a Trias, que no amaga un cert desconcert quan escolta algunes preguntes: "Quines coses més complicades!".- Està claríssim, no? El que hem de fer és una aposta per una ciutat que no tingui pol·lució, i que lluitem contra el canvi climàtic. Això exigeix un conjunt de mesures, que no són les que s'estan aplicant en aquest moment. Fer entrar la muntanya de Collserola a la ciutat a través de la cobertura de la Ronda de Dalt pot tenir sentit. Que s'uneixi el barri de la Marina del Prat Vermell amb Colom i el Paral·lel pot tenir un sentit important perquè és un passeig amb arbres. L'urbanisme i les decisions que pren la senyora Colau són circumstancials i no afecten profundament la transformació que necessita aquesta ciutat. I l'altra aposta fortíssima és pel vehicle elèctric i l'electrificació de la ciutat, i això tampoc es fa.- Hi ha una cosa bàsica per als joves i per als que no ho són tant: un pacte entre tots els grups polítics que poden governar per, durant vint o trenta anys, fer una política d'habitatge que faci que n'hi hagi de públic i de lloguer a preu assequible.- Hem de ser capaços de tornar a fer un referèndum ben fet, que sigui absolutament legal i que es pugui aplicar. I que se'ns reconegui el resultat a escala internacional.- L'aposta més gran que haurà de fer aquest Ajuntament en els pròxims anys és que l'activitat econòmica que es produeixi a la ciutat sigui sostenible. Per tant, això és el que haurem de fer clarament.- Això només es combat d'una manera, amb educació des de petits, a més del fet que l'Ajuntament tingui un lideratge clar envers aquestes situacions i que no les promogui. En el moment actual, ens trobem en una situació d'ocupació en l'àmbit de la ciutat de Barcelona i hi ha un grup de gent que està fent un discurs d'odi absolutament equivocat.

