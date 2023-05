Els Mossos s'emporten el pare de Lamine Yamal després d'una bronca descomunal amb militants de Vox

No és la primera i, ben segur, tampoc serà l'última personalitat que s'encara amb militants de. El pare de la jove promesa del Barça, Lamine Yamal , s'ha barallat amb els integrants d'una carpa electoral de Vox a l'avinguda Perú del barri de Rocafonda de Mataró, una zona molt calenta a la capital comarcal pel seu elevat índex d'ocupacions. L'esbroncada ha estat tal qued'Esquadra.Els fets han ocorregut aquest mateix matí de dimarts quan, de sobte, el pare del futbolista que va debutar amb tan sols 15 anys contra el Betis fa dues setmanes -el més jove de la història del club-, s'ha acostat violentament als militants de Vox. L'home, que és veí de la zona, els ha insultat només veure'ls:. Els seguidors del partit d'extrema dreta, però, han intentat tranquil·litzar-lo i allunyar-lo de la seva carpa. Però no hi ha hagut manera.Un grup d'agents de la unitat de seguretat ciutadana () de la policia catalana han hagut d'intervenir i portar-lo lluny de la zona i, així, han pogut evitar que s'hagués de lamentar alguna desgràcia.en les eleccions locals del 28 de maig . A la ciutat, el partit liderat per Ignacio Garriga té la diputadacom a cap de llista. En els últims comicis, Vox va aconseguir més de 2.200 vots i el 4,09% dels sufragis a la localitat, quedant-se a les portes del repartiment d'electes.

