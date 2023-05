Cirurgia estètica contra el bullying: el pla del Brasil per evitar l’abandonament escolar

Elper combatre l'després que les autoritats locals de l'estat de Mato Groso del Sud hagin detectat un augment de les denúncies per motius estètics. Concretament, el 2022 se'n van registrar 150.Al programa s'indica que es faran operacions de, ia partir dels cinc anys. Quan els menors n'hagin complit 16, també es podran fer operacions de. Totes les operacions es faran en hospitals públics i privats i seranpel Sistema Únic de Salut delEn el vídeo promocional emès per les autoritats s'assegura que amb aquest programadels menors. Tot i això, l'objectiu final del programa ésdels joves que decideixen marxar dels centres educatius per les burles rebudes per la seva condició física."Que a partir dels cinc anys tu puguis realitzar-te una operació estètica per evitar un possible assetjament escolar és una autèntica salvatjada que després tindrà", asseguren els psicòlegs infantils. I és que l'anunci de les autoritats locals ha comportat un gran revolt al país per minimitzar les problemàtiques dels abusos només a la condició física. Per aquest motiu, les autoritats han matisat que aquestes operacions s'han de veure com unalque ja s'està fent als centres educatius.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola