Identificat el cos d'un altre desaparegut a Montserrat: aquest cop, un noi de 22 anys

Deia que la muntanya "el cridava"

Dos anys després, la família deha rebut la notícia que ja no ha de buscar més el seu fill perquè és mort. És una informació dura, però que els pares agraeixen. Són colombians iper mirar de trobar-lo. Ara, poden tancar el dol.Aquest jove colombià de 22 anys va ser vist per últim cop el 6 de gener de 2021 a la zona de. El novembre passat elsd'Esquadra van trobar el seu cos, però no han pogut identificar-lo amb seguretat fins fa pocs dies, tal com ha pogut constatar el servei d'informatius de Telecinco. De fet, l'associacióha desactivat l'alerta de cerca que encara tenia vigent a les xarxes socials.En tot el temps que en Julián ha estat desaparegut el seu cas ha estat un misteri, tant per al seu nucli proper, com per a la policia i per a totes les persones -que no han estat poques- que s'han bolcat amb el seu cas. Aquest dimarts en sabem més detalls. En plena època de restriccions per la pandèmia, la nit de Reis de l'any 2021 el jove colombiàen un xalet de Collbató. Segons han explicat diversos testimonis, el noi va marxar de l'habitatge tot dient a alguns dels presents que la muntanya "li deia" que anés cap a ell. I dit i fet, va marxar i des d'aleshores que no se'n sabia res.El que a hores d'ara es desconeix és com s'ha trobat el cos del Julián. Encara que els Mossos han liderat la investigació, no han volgut donar-ne més detalls. La família, tal com ha explicat ella mateixa, era conscient des del primer moment que el seu fill podia estar mort. Així i tot, es van organitzarper nombrosos punts de la rodalia de Barcelona per trobar-lo.En el moment en què va desaparèixer, en JuliánTothom qui el coneixia ha assegurat que tenia un futur prometedor. De fet, el seu entorn més proper assegura que no era molt de la festa i que no prenia alcohol ni drogues. L'única cosa per la qual es podia veure afectat, han detallat, és una, arran de la qual va viure una etapa vital més "desordenada". Els seus amics apunten que es van sentir sorpresos quan van veure que no va publicar res a xarxes el dia que li van perdre el rastre. Aquesta setmana, coneixem la tràgica notícia de la seva mort.

