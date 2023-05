Com ha evolucionat el percentatge de dones als ajuntaments?

Laa les candidatures electorals va generar polèmica el 2007, i fins i tot el PP ho va recórrer al, però la sentència en va ser favorable i aquest equilibri s'ha acabat normalitzant. Fins al punt que pràcticament només algunes llistes dehan pretès esquivar-lo, i també de la, tot i que, en aquest cas, en sentit contrari del que s'esperava, ja que van incloure un percentatge de dones superior al 60% a municipis com Moià o la El govern espanyol, de fet, ara pretén fer obligatòries les llistes cremallera , aquelles en què se succeeixen homes i dones alternativament.Ara bé, la llei anterior va servir per? Una aproximació possible passa per observar l'evolució del percentatge de regidores als municipis afectats i aquells que no. La paritat va ser obligatòria el 2007 als municipis dei, a partir del 2011, també als de. Els pobles més petits, en canvi, encara ara n'estan exempts. El nombre de dones als plenaris locals, ha estat la següent, en funció de la mida del municipi.L'avaluació de l'efectivitat no pot ser contundent. Si bé el percentatge de dones als consistoris va ferals municipis de més de 5.000 habitants l'any que hi va ser obligatòria la paritat a les candidatures, l'increment ja venia d'abans i, a més, en els següents dos comicisde les regidores. De fet, la diferència en el percentatge de dones entre aquests municipis i els pobles més petits de 3.000 habitants (no afectats per la llei) era de vuit punts abans del 2007 i tornava a ser de vuit punts en les últimes eleccions. La llei d'igualtat hauria pogut avançar un temps una feminització que, gràcies a altres processos socials, ja estava en camí, essent efectiva sobretot a curt termini.En canvi, pel que fa als municipis intermedis, d'entre 3.000 i 5.000 habitants, l'aplicació de la llei a partir del 2011. Fins aquell any, el percentatge de regidores que hi havia sempre estava, de mitjana, per sota que en els municipis més grans, però, a partir del 2011, s'hi va situar lleugerament al capdavant. I en el seu cas, amb un augment que els anys següentsSigui com sigui, el pes de les dones als ajuntaments també, aquells no afectats per la llei d'igualtat. No es pot saber, però, si aquest augment s'hauria mantingut al mateix ritme sense la norma o el mirall dels municipis sí afectats va empènyer a l'alça. Tot i això, tal com ocorria abans de la llei, la paritat segueix sent clarament més baixa, amb un 37% de dones als ajuntaments després de les eleccions del 2019. De fet, mentre hi ha tan sols quatre consistoris amb un 100% de dones (el més gran dels quals,),Per altra banda, la paritat a les llistes no obliga a situar dones al capdavant. I en aquest sentit,a tots els trams de població, lluny de la paritat: només el 27% de caps de llista als pobles de menys de 3.000 habitants van ser dones el 2019, un percentatge que tan sols creix fins al 29% en els municipis d'entre 3.000 i 5.000 habitants, i escassament fins al 30% en els de més de 5.000 habitants. Igualment, elles tenen menys possibilitats de ser investides, ja que només el 23% de municipis va escollir una dona com a alcaldessa Aquestes dades s'han pogut extreure gràcies a Nació Polis, la major base de dades històrica de les eleccions municipals a Catalunya . En ella, s'hi poden trobaramb tota la informació d'aquests comicis, municipi a municipi i partit a partit. Entre d'altres, es pot consultar l' evolució del percentatge de regidores als ajuntaments a cada municipi i comarca, des del 1979

