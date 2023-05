Ensurt a Reus: una conductora beguda xoca contra tres cotxes a la porta d'una escola

Dos ferits lleus en un xoc entre un turisme i dos més aparcats a l’avinguda de la Salle. La conductora ha donat 0,81mg/l en el test d’alcoholèmia de mostreig. Col·laborem amb @bomberscat i la grua municipal per restablir la circulació pic.twitter.com/GtjIf20Gus — Guàrdia Urbana Reus (@reusgurbana) May 16, 2023

Ensurt important el que s'ha viscut aquest dimarts a la tarda en ple carrer de la ciutat de. Pocs minuts abans de les 16 hores i davant d'un dels accessos de l'escola, unque circulava per l'avinguda de la Salle ha patit unxocant contra un altrequea la via, i ha finalitzat el seu perillós recorregut topant contra dos vehicles més que hi havia aparcats prop del centre escolar.Arran dels fets, dues persones han resultatde caràcter lleu i l'escena dels fets ha deixat desperfectes importants als vehicles. A més, la circulació per la zona s'ha vist afectada.s'han traslladat fins als llocs dels fets per fer tasques de neteja de la via, ja que per fortuna no ha calgut excarcerar ningú dels vehicles.En arribar al lloc dels fets, la Guàrdia Urbana de Reus ha fet les protocol·làries, que han determinat que la conductora anava beguda. Segons ha informat la policia de Reus, la culpable de l'accident ha donaten el test d'alcoholèmia de mostreig amb 0,81 mg/l, una xifra per sobre del permès i que és constituent de delicte.

