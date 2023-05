Núria Maynou: «No som un recanvi, som el canvi a Granollers»

"Per arribar a un acord amb nosaltres caldria canviar coses, i el PSC planteja polítiques i cares de continuïtat. Dels 14 regidors socialistes actuals, 10 repeteixen a la llista"

"A Granollers hi ha gent que fa 20 o 30 anys que es dedica a la política. No hem de fer de la política una manera de viure, sinó una forma de treballar per la ciutadania"

és la candidata d'ERC Granollers a les eleccions d'aquest 28 de maig. És independent i aquests són els segons comicis que es presenta com a cap de llista. L'any 2019 va aconseguir quedar en segona posició i durant aquest mandat ha estat la cap dea l'Ajuntament de Granollers.En aquesta entrevista amb, Mayou explica que els republicans arriben amb les esperances que la capital del Vallès Oriental visqui "un resultat històric" i aconsegueixi acabar amb la majoria absoluta dels socialistes.- Ho portem molt bé. Contents i amb ganes de créixer i de ser determinants. Tenim l'oportunitat, i alhora el repte, de trencar la majoria absoluta del PSC. Volem aprofitar-ho.- Hi ha l'expectativa però també possibilitats reals de créixer. És el que esperem. Però no seria un fracàs obtenir quatre regidors. Estem en un moment de desafecció política, però fa anys que fem bona feina. I com que volem seguir-la fent, contemplem créixer.- És que nosaltres no som un recanvi. Som realment el canvi. Amb el canvi a l'alcaldia hi va haver un canvi de cares, però no en les polítiques ni en les maneres de fer. Ens considerem i volem ser decisius. Granollers té molts reptes pendents i volem que sigui una ciutat més verda, més amable, cuidadora, preparada, aprofitant el seu talent des de l'educació i la cultura i que tirin endavant polítiques per la transició ecològica.- Pel que fa als escenaris postelectorals contemplem que tothom que es vulgui sumar al nostre projecte, ho pot fer. Ara, veiem que el PSC s'ha sentit més còmode pactant amb altres forces, com Junts per Granollers. Però perquè per arribar a un acord amb nosaltres caldria canviar coses, i el PSC planteja polítiques i cares de continuïtat. Dels 14 regidors socialistes actuals, 10 repeteixen a la llista.- Volem treure cotxes del carrer. Per fer-ho, volem potenciar el transport col·lectiu i crear una anella ciclable. Que sigui fàcil trobar alternatives al vehicle privat.- Anirem explicant propostes, però volem treure el gris i el paviment. Recuperem propostes històriques com crear un gran parc central que uneixi Torras Villà i la reformada plaça Barangé. També volem fer un gran eix verd que vagi des del Parc del Falgar, a les Franqueses, fins a Montmeló. El model gris del PSC no és el nostre.- Hem de construir més habitatge assequible per les famílies que ho passen malament i per joves que es volen emancipar. Tot plegat s'ha de vincular amb el teixit econòmic, potenciant la contractació de joves i l'accés a la formació i a l'educació. També hem de potenciar el talent en el sentit de vincular educació, cultura i esports. Tenim gent molt jove i preparada, però que a l'hora de veritat els hi costa trobar la seva primera feina i poder-se emancipar. Els hem de donar una solució.- Nosaltres no només diem que tenim el repte de l'ampliació de l'hospital i el consorci sanitari, sinó també el repte d'aconseguir una ciutat cuidadora i un nou model d'atenció sociosanitària. La necessitat de la residència hi és i apostem perquè es faci. Però no només la residència. Volem promoure una atenció "quilòmetre zero". Estem en un moment de canvi del model d'atenció als més grans que la pandèmia ens ha ensenyat que no era el més adequat. La gent vol viure a casa el màxim de temps possible, o a prop del seu entorn per poder mantenir unes rutines. En aquest sentit, hem de promoure l'atenció domiciliària poder fomentar l'atenció sociosanitària a domicili.- Quan Chakir El Homrani era conseller va signar un conveni que no va prosperar. Estem en converses i aprofitem que ERC és al Govern per demanar les necessitats que tenim. Hem parlat d'aquest tema, sí.- No (riu). Però jo reivindico el paper de la política municipal en el nostre dia a dia. No és una cosa externa. Des de la política local es decideixen o és l'eina per incidir en moltes coses. Des de l'escola fins al bitllet de l'autobús. Aquest discurs antipolític que hi ha en alguns sectors és equivocat.- És que al final t'adones que des de l'àmbit municipal podem treballar per millorar la vida dels nostres veïns. Però aquesta política útil la fem persones normals que treballem i tenim família que ens impliquem tal com ens podem fer-ho en entitats. Ah, i ho fem de forma temporal. Perquè a Granollers hi ha un model de gent que fa 20 o 30 anys que es dedica a la política. Ha de ser per transformar, però temporal. No hem de fer de la política una manera de viure, sinó una forma de treballar per la ciutadania. I com a dones hem d'estar a tot arreu i poder decidir i prendre decisions.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola