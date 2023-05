​ERC Sabadell es fa seva una estrofa de l'himne del Barça en un cartell electoral

Ha arrencat la primera setmana completa de campanya electoral is’ha fet veure i ho ha aconseguit amben cartells publicitaris de la ciutat. Un lema que incorpora, el conegut Cant del Barça.Es tracta d'unade l’aficionat culer: “Tant se val d’on venim, si del sud o del nord. Ara estem d’acord, estem d’acord”. En aquesta última part l’alcaldable republicà,, hi afegeix:. Precisament, amb aquest concepte s’està donant a conèixer aquests dies:Un element electoral que s’ha començat a veure pel municipique els blaugrana sumessin, gràcies a imposar-se a l'Espanyol en el derbi a l’RCD Stadium per 2-4.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola