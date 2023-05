Camí del 28-M: què hi ha en joc a Vilafranca del Penedès?

Per què ha plegat l'alcalde i quin escenari s'obre?

Quins són els principals aspirants a rellevar Junts?

Francisco Romero, actual tinent d'alcaldia del PSC al consistori, és el principal candidat a disputar-li el lideratge en el govern municipal a Junts. Després que el partit obtingués cinc regidors el 2019 i tanqués un pacte de govern amb Junts, ara el partit ha tornat a apostar per ell. Trepitjant-li els talons en les apostes hi ha el republicà Pere Sàbat, la nova cara d'ERC a l'alcaldia. Des de la formació, remarquen la necessitat d'obrir una "nova etapa" per a la ciutat que esperen liderar.

Quins seran els grans debats en la campanya a Vilafranca del Penedès?

Els grans temes damunt la taula aquestes eleccions i en els quals presenten propostes la majoria de partits són els següents:

sostenibilitat, infraestructures, millora de l'oferta acadèmica i cultural, seguretat, salut, creixement econòmic, habitatge, combat de la violència de gènere, foment de l'esport i, finalment, defensa de la llengua i de l'escola pública.

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

A banda de l'esmentat, Vilafranca presenta força canvis aquest 28-M. La CUP, per exemple, canviarà de cara. Enguany opta per Marta Soler com a cap de llista. Amb ella, també hi haurà l'actual regidor Txus Magallón, Muntse González, l'exregidora Maria Ramon i qui va ser cap de llista en els comicis passats, Noel Viñas. També modifiquen la seva llista els comuns, que estarà encapçalada per Montse Romagosa, que vol ser la primera dona alcaldessa de Vilafranca. "El nostre projecte està molt pensat i posa la ciutadania al centre de tot", va assegurar durant la seva presentació.

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

És força probable que es repeteixi el pacte entre Junts i el PSC, ja que segons el que es desprèn de les enquestes, ningú trauria majoria absoluta. Aquest cop, però, no seria Junts el partit més votat, per la qual cosa és possible que l'alcaldia estigues encapçalada, aquest cop sí, pel candidat socialista.

Fitxa tècnica de Vilafranca del Penedès Quants habitants té? 40.055 persones.

40.055 persones. Quants regidors hi ha en joc? 21 regidors.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? Junts va ser la primera força amb 7 regidors, seguit d'ERC - AM (5 regidors) i el PSC - CP (5 regidors), la CUP - AMUNT (2 regidors), VecC - ECG (1 regidor) i Cs (1 regidor).

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Junts va guanyar les eleccions de 2019, però va necessitar el suport del PSC per governar.

Vilafranca del Penedès 28-A 2019 Totes les dades Cens total: 27.705 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 18.353 66,24% Abstencions: 9.352 33,76% Vots nuls: 83 0,45% Vots en blanc: 124 0,68% Partit Vots % Regidors



La capital de l'Alt Penedès no queda exempta de batalla per a les eleccions municipals del 28 de maig. D'una banda,no només busca revalidar la victòria obtinguda en els comicis passats que els va portar a governar Vilafranca del Penedès de la mà del PSC, sinó que, que veu "més que possible". Però, per altra banda, elsintentaranamb els dos partits que s'han repartit l'alcaldia durant els últims anys.El tinent alcalde i responsable d'economia,per Vilafranca, en substitució de Pere Regull, que farà un pas al costat després de 14 anys al capdavant del consistori. El 2009 Regull va assolir l'alcaldia de la capital de l'Alt Penedès gràcies a unaque va tenir el suport d'ERC i la CUP. Després, va ser reelegit a les municipals espanyoles del 2011 -aquest cop, però, per un pacte amb el PSC- i el 2015. Ruiz va ser l'únic candidat que s'havia presentat per dirigir la formació i aconseguir una candidatura forta amb representants de tots els sectors. Té una proposta continuista amb el projecte engegat la darrera legislatura. El seu projecte es basa a continuar fent allò que funciona i posar solució als problemes actuals.La proposta de l'alcaldable té. En el camp de lai el benestar, volen continuar millorant els serveis públics en qualitat i amb els equipaments adequats. En matèria de, defensen la "tolerància zero amb l’incivisme" i, per això, exigiran canvis en les lleis per lluitar "contra qui malmet la convivència i crea inseguretat". També reforçaran aspectes com lai l’oferta comercial. A més a més, pretenen ampliar l'oferta cultural i acadèmica. Un dels seus propòsits és atreurei oferir llocs de feina de qualitat. "Creiem en el nostre comerç de proximitat per impulsar el potencial enoturístic a través de la innovació en el sector vitivinícola i el desenvolupament de projectes com el Viver de Cellers", detallen.Tampoc defalliran en la demanda de millors, amb transport públic de qualitat. En aquest camp, aposten per les renovables. Volen posar en funcionament més itineraris saludables i amb mitjans de transport sostenibles. Fomentaran l’administració electrònica i posaran el focus en la. Subratllen que el català ha de ser la llengua d’ús habitual i bàsica arreu del municipi, començant per l’escola.

