Ciutadans se'n va a La Ruïna

"Aquí no hi havia hagut cap problema"

Com cada dimarts des de fa quatre, l'alcaldable per Ciutadans a Barcelona,, s'ha plantat davant els edificis ocupats de, a la Bonanova, per reclamar de nou el "desallotjament" dels dos edificis, segons ella en mans d'uns. La candidata ha aprofitat per atacar l'alcaldessa, a la qual fa responsable de simpatia pels ocupes i ha exclamat que "les coses s'han de fer més seguint l'estil Grau que Colau". Grau ha assenyalat, però, com a positiu l'anunci fet avui per, candidat del PSC, de crear una oficina municipal per evitar possibles ocupacions., l'alcaldable d'ERC, ja l'ha acusat de buscar esgarrapar vots de Ciutadans Com cada dimarts de plantada antiocupa, la presència policial davant els dos espais ocupats es fa més ostentosa en previsió d'incidents. L'estratègia d'acció-reacció és tan vella com el món. Algú va decidir convertir El Kubo i La Ruïna en tema central de campanya i nodrir el discurs de la inseguretat a la Barcelona de Colau. Aquest dimarts, fins aeren presents a la plaça de la Bonanova i s'ha fet donar a Grau una volta per tota la plaça abans de fer les seves declaracions, per motius de seguretat.El tema de l'ocupació està sent enarborat pels partits més radicals de la dreta espanyola i ha causat una clara divisió dins mateix del bloc conservador . El PP no ha volgut afegir-se a les concentracions davant els dos immobles. L'extrema dreta de Vox, en canvi, n'ha fet bandera. Precisament avui s'ha sabut que el fill del candidat de Vox a l'alcaldia va ser identificat i denunciat dijous passat pels Mossos per dur una porra extensible, una arma il·legal, en les concentracions ultres a la Bonanova.Però hi ha una Bonanova que no està per crispacions. Molts veïns expliquen aquests dies que durant anysde cap tipus amb els ocupes. I això que cada dia passen per davant d'El Kubo i La Ruïna mares i fills en direcció al col·legi de La Salle. Hi ha veïns, això sí, que es queixen de la manca de neteja que desprenien els dos immobles. Però no ha estat fins que el tema ha aparegut en la precampanya que el clima a la plaça de la Bonanova ha canviat. Davant la presència dels concentrats antiocupació, des de dins dels edificis s'han produït llançament d'objectes. Però també éscert que n'hi ha hagut contra tots dos immobles.Des de fa unes setmanes, algun grup de joves del barri, enardit per missatges polítics, han fet tambéen un intent d'afegir més més mal ambient. Segons expliquen uns veïns, fa uns dies uns joves van pujar fins al terrat de l'església de la Bonanova per efectuar llançament de pedres contra els edificis ocupats. La presència deldijous passat, just el dia que començava la campanya electoral, hagués pogut desembocar en greus incidents de no ser per un dispositiu molt ben engreixat pels Mossos.Un home que surt de la parròquia de la Bonanova, davant per davant dels dos espais ocupats, opina en sentit contrari al que diuen els candidats de Ciutadans: ". Tot és mentida. Tot és política". Un botiguer proper a la plaça assegura que el clima ha canviat des que s'han convocat les concentracions antiocupes. "Abans no hi havia hagut cap problema". Una mare que va amb un nen petit es mostra més crítica amb els ocupes: "Encara que se'ls llancin coses per provocar-les, per què responen ells fent el mateix?".Interessos de partit a banda, la realitat és tossuda. El Kubo i La Ruina són una la ciutat, amb un fort component de significació política per part de corrents anarquistes. Són fenòmens que tenen poc a veure amb la realitat més habitual de les ocupacions, que es generen per la coincidència de la necessitat d'un sostre assequible d'algunes persones i la buidor d'immobles arreu del país. Ciutadans, Valents i Vox ho saben, i per això han magnificat la realitat d'aquests casos per homogeneïtzar la idea de l'ocupació barrejant pomes i peres. A la Bonanova. els veïns també ho saben.

