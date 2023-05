El 28-M als Països Catalans: què hi ha en joc a les Illes Balears?

Qui és la presidenta de les Illes Balears i com aspira a ser reelegida?

Quins són els principals aspirants a rellevar Armengol?

Quins seran els grans debats en la campanya a les Illes Balears?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de les Illes Balears

Quants habitants té? 1.176.659 persones.

Quants diputats hi ha en joc? 59 diputats.

Quin va ser el resultat de les últimes eleccions? El PSIB va guanyar les eleccions amb 19 diputats i el PP va quedar segon amb 16 representants. Per darrere va quedar Unides Podem amb sis diputats i Ciutadans en va obtenir un menys. Més per Mallorca va fer-se amb quatre representants, Vox i Proposta per les Illes (PI) van obtenir-ne tres cadascun i el Parlament balear el van tancar els ecosobiranistes de Més per Menorca amb dos diputats i Gent per Formentera amb un.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? Armengol va ser investida presidenta de les Illes Balears amb els vots del PSIB, Unides Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca i Gent per Formentera. El pacte de govern incloïa vuit conselleries pels socialistes, dues per Unides Podem i dues per Més per Mallorca.

Les eleccions delsón una data clau als. A banda que es triaran els alcaldes dels 947 municipis de Catalunya, més enllà d'aquestes fronteres s'elegirà qui serà el president o la presidenta de lesper als pròxims quatre anys, a més dels alcaldes i alcaldesses del municipis de les quatre illes. Els comicis posaran a prova el govern presidit per la socialistadavant una dreta que es veu amb possibilitats de recuperar un poder que va perdre per primer cop el 2015 i que des de llavors ha hagut de conviure a l'oposició.Armengol és la presidenta de les Illes Balears des del 2015 gràcies a l'acord de govern entre les esquerres (de les Illes Balears i) i el partit ecosobiranista d'àmbit balear, a més rebre el suport de, que van donar-li els vots per a la investidura. La dirigent socialista mira d'explotar la seva obra de govern durant els últims vuit anys per tornar a guanyar-se la confiança de la ciutadania, a més de la seva capacitat per assolir pactes amb les forces d'àmbit balear.La popularés la principal aspirant a rellevar Armengol. Fa quatre anys, la fragmentació del vot de la dreta va fer perdre suports alen benefici de, però els tres partits van quedar-se molt lluny d'arribar a sumar majoria. Ara, però, les enquestes apunten a un creixement dels populars que es troben a poques dècimes d'aconseguir sumar amb l'extrema dreta. Els partits d'àmbit balear, hereus del PSM-EN i amb suports del moviment ecologista i de la federació illenca d'Esquerra, poden tornar a ser claus per determinar de quin costat cau la presidència.En una de les zones més visitades d', elserà un dels grans debats de la campanya. El port deva convertir-se l'any passat en el primer de l'i en el segon d'Europa que limitava l'arribada de, una problemàtica que cada cop està més d'actualitat, sense anar més lluny, a Barcelona . Precisament en part davant l'arribada massiva de turisme —els estrangers ja compren el 30% dels pisos a les Balears—, un altre punt calent dels comicis balears serà el dret a l', lai l'escalada de preus en ple context de l' aprovació de la nova llei estatal . A tot aquest entramat cal afegir-li una tercera pota: l'en una zona que diàriament veu arribar avions pel cel i vaixells per mar i que no s'escapa de l'escenari de sequera que afectat tot l'Estat.Finalment, la, que va generar greus conflictes durant el govern de José Ramón Bauzá, del PP,també marca els debats. L'afer més polèmic d'aquesta legislatura en aquest aspecte es va produir a principis d'aquest any, quan Armengol va anunciar que eliminaria el requisit de coneixement deen el procés d'estabilització de. Dos dies després, i entre retrets de Més per Mallorca —membre del govern— i Més per Menorca, l'executiu balear acabaria rectificant i finalment va exigir acreditar elen 34 de les 49 categories de personal sanitari.L'ordre dedel 28-M dependrà de quin dels dos blocs pugui sumar. Si lessón majoria, la porta està clarament oberta per reeditar la fórmula que va fer Armengol presidenta i que es va mantenir el 2019. Per contra, si les dretes sumen és de preveure que el PP pugui tornar a labalear amb el suport de Vox, que podria fins i tot duplicar representació i trencar amb la dinàmica a la baixa que li marquen les enquestes estatals. Quedarà per veure també si, en el cas que es produís aquest segon escenari, l'tindria funcions de govern o només donaria suport a la investidura popular.

