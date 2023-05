Aquests són els noms més comuns arreu dels Països Catalans, segons l'any de naixement

Els noms més habituals als Països Catalans, segons la dècada de naixement

Elpot donar molta informació d'ella. No en marca la personalitat, però sí que dona indicis del. Alguns noms són comuns arreu delsi d'altres són més presents a unes zones que d'altres, però allò que fa variar més la preeminència d'uns o altres és l'època en què es van decidir. Les modes canvien molt i alguns que eren molt presents durant algunes dècades, després poden quasi desaparèixer. El següent gràfic permet consultar elsa cadascuna de les províncies dei eli a les, així com els 20 més habituals per a les dones i homes nascuts a cada dècada.Les dades que es mostren és la freqüència d'aquest nom per cada 1.000 persones, però clicant o passant el cursor per damunt de cada barra apareix el nombre absolut d'habitants que el tenenEntre les, el nom més comú clarament és(tot i que l'INE no té en compte els accents i, per tant, no permet diferenciar aquells noms que en català i en castellà es diferencien per un accent, com és el cas). Només se situa en segona posició a la província de València, per darrere de, el qual és la segona opció a Tarragona, Alacant i Castelló, un lloc de plata reservat per a lesa Barcelona, Girona i Lleida i per a lesa les Balears. I és a partir de la tercera posició on encara es veuen més clares les diferències entre territoris.Tot i això, la primacia de les Maries no és homogeni en el temps. És habitual entre la gent més gran, fins a les nascudes als anys 1930 i, des de llavors, les tornes canvien, imposant-se les Montserrats a Catalunya, les María Carmen al País Valencià i les Catalines a les Balears, almenys fins als 1980. I aleshores, més canvis, tornant a agafar força el nom de Maria, però també emergint els dei, les últimes dècades,En el cas dels homes, també hi ha força diversitat.és el nom més habitual a Barcelona, Alacant i les Balears,s'imposa a Tarragona, Castelló i València iguanya a Girona i Lleida.és el segon més comú, com no, a València, així comho és a Castelló i, a les Balears. En tot cas, cal tenir en compte que es tracta dels noms que consten als padrons i, per tant, molts d'ells es van castellanitzar durant el franquisme i després no s'han corregit. Si se sumen les xifres de Jose i, el resultat és el nom més habitual a tot Catalunya.I com en les dones, la diferència és evident al llarg de les dècades. Fins als nascuts a la del 1930, Jose és el més posat arreu excepte a les Balears i, mentre segueix sent molt habitual a Catalunya, a Castelló i València pugen després amb força d'altres com Vicente. I les dècades posteriors hi ha gran varietat, amb l'Antonio a l'alça, però també. La dècada del 1990 és per alsa Catalunya i, al País Valencià i les Balears, són més habituals els, tot i que Marc acaba imposant-se després a quasi tots els Països Catalans. Últimament, però, competeix amb

