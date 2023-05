Mor una dona de 47 anys atropellada per un autocar a Blanes

Una dona de 47 anys ha mort el matí d'aquest dimarts atropellada per un autocar a Blanes. Per causes que s'estan investigant, el conductor no ha pogut evitar la víctima, que ha quedat atrapada a sota el vehicle, d'on l'han hagut de treure els Bombers de la Generalitat. Ara la Policia Local ha obert una investigació per esclarir els fets.



L'accident ha tingut lloc pels volts de les onze en una zona industrial, propera a l'avinguda de l'Estació. La Policia Local s'ha personat al lloc dels fets li ha practicat el test de drogues i alcohol al conductor, que ha donat negatiu en totes dues. Les primeres investigacions indiquen que tampoc ha estat conseqüència d'un excés de velocitat.