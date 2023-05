El ball de bastons per Bildu porta al límit la tensió Sánchez-Feijóo a les portes del 28-M

"Amb Bildu no hi pactaré". Són paraules deque ha reproduït aquest dimarts el líder del PP,, en la sessió de control al, celebrada en plena campanya de les eleccions municipals i autonòmiques del. Una sessió de control més caldejada que mai, amb retrets profunds entre els dos dirigents que fan intuir una relació irreparable fins que se celebrin els propers comicis estatals. La presència en les llistes dede set condemnats per delictes de sang quan formaven part d'ETA ha monopolitzat la campanya a Madrid, i ha estat l'epicentre de la tensió entre el president espanyol i el cap de l'oposició. De poc ha servit que els set membres en qüestió de Bildu ja hagin dit que renunciaran a les actes Segons Feijóo, Sánchez és un president més amable amb els "botxins" que amb les "víctimes". "Si de vostè depengués, hi hauria assassins als ajuntaments del. Li hauria de caure la cara de vergonya. Va escollir deixar sols els espanyols, però s'ha imposat la democràcia i la, a pesar dels seus companys de partit i dels seus socis", ha apuntat el dirigent conservador, que ha demanat que Bildui els condemnats per delictes de sang no formin part de les llistes electorals. No han de marxar "només els que premien el gallet", sinó també aquells "que els donaven les pistoles". "El més coherent és que vostè es comprometi a quelcom molt elemental: sigui valent i digui que no és decent pactar amb ells", ha remarcat el dirigent conservador, que ha demanat "garantir d'una vegada per totes" que no arribarà a cap entesa amb l'"O trenca amb Bildu, o trenca amb la decència", ha resumit Feijóo per tancar la intervenció. Després ha estat el torn de Sánchez, que ha constatat que la "democràcia" va vèncer ETA fa dotze anys. "Van deixar d'existir menys per al PP i per a", ha apuntat el dirigent del PSOE, que ha remarcat que en el moment del final de l'organització armada manaven els socialistes tant a la Moncloa com al País Básc. Sánchez també ha recordat queva anomenar ETA com si fos un "moviment basc d'alliberament nacional". "Ambacabat d'enterrar, el govern del PP va acostar 120 presos", ha indicat. Ha aprofitat per recordar que el portaveu dels populars,, va indicar que el futur havia de tenir en compte Bildu, i que dirigents bascos del PP s'havien obert a pactes amb l'esquerra abertzale.Sánchez, al final de la intervenció, ha citat el desgavell que hi va haver els dies 11, 12 i 13 de març del 2004, quan l'islamisme va atemptar a Madrid i el govern que liderava Aznar va atribuir la matança al terrorisme basc. "Vostè és més cruel amb el PP que amb Bildu", ha ressaltat Feijóo, que s'ha preguntat: "Pren els espanyols per idiotes?". "Vostè és una oportunitat peri Bildu. Jo no ho seré mai. Jo només seré un problema per a qui faci servir elper anar a llistes electorals", ha destacat el dirigent conservador. El líder del PSOE ha diagnosticat que ETA "és l'únic que té el PP" per mobilitzar el seu electorat.

