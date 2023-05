Jordi Cruyff se suma a Mateu Alemany i també deixarà el Barça a final de temporada

Degoteig de dimissions a l'àrea directiva del. El fins ara director esportiu del club blaugrana, Jordi Cruyff, ha decidit seguir el camí de l'aviat exdirector de futbol, Mateu Alemany , i, és a dir, el 30 de juny. Així li ho ha comunicat aquest dimarts al presidentde manera oficial, tot i que, segons la informació que ha transcendit, Laporta sabia des de fa almenys dos mesos que Cruyff dubtava sobre el seu futur a can Barça.La decisió de l'encara director esportiu estava presa de fa temps i, segons s'han encarregat de precisar fonts properes a ell, no té res a veure amb. A diferència del director de futbol,no tindria res tancat amb cap altre equip. La seva intenció és començardesprés d'haver aconseguit aixecar la moral blaugrana en un context d'anys de sequera.Cruyff ha estat cabdal per fitxar Kessie, Christensen o Raphinha i també per la renovació de Dembélé. A hores d'ara, el que queda per veure ésesportiu vistes totes les sortides. De moment, tot fa preveure que Deco serà la persona escollida per liderar-lo. Ja fa un any que es pensa en ell i ara totes les apostes li són favorables per convertir-se en el nou director esportiu.

