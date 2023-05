He anat a veure el xou de Jimmy Fallon i m'ha pillat la vaga de guionistes: «follow» per més desgràcies

El conflicte de la vaga de guionistes

Anar de viatge a, per mi, és una espècie de pelegrinatge místic a una ciutat en què no he nascut ni crescut, però que per algun motiu —mira el que et dic— se’m fa fins i tot massa familiar. Segurament, és el més a prop que estaré mai de Déu —amb l’excepció del gol d’Una Marta jove i naïf somiava en tenir un apartament excessivament gran i barat per ser Manhattan, estudiar a les seves prestigioses universitats, i acabar col·locada en un, o fins i tot aO sigui que imagineu la meva emoció en aconseguir entrades durant el meu últim viatge per no un,diferents: el den —avui, segurament el rei del format als Estats Units—, el de—que, com a fanàtica d’SNL, em feia massa il·lusió— i el d—l’únic showman que es va atrevir a explicar el moviment independentista català als americans, una població hipòcrita que va tenir el seu propi moviment independentista que recorden fins a l’avorriment, però que després es desentén dels que tenen lloc al seu voltant.el dia assenyalat al calendari en què havia de, per fi, veure cara a cara Jimmy Fallon,. Els motius, resumits grosso modo: tenir una feina assegurada que no depengui dels rampells de les plataformes d’streaming, un sou que els permeti arribar bé a final de mes, i que les intel·ligències artificials no els prenguin el lloc. Com a guionista frustrada, només els puc oferir el meu suport incondicional.Com a turista frustrada que acaba de rebre un mail explicant que, a causa de la vaga,, només els puc oferir un reguitzell d’insults que van del més suau al més greu, in crescendo, en tres idiomes diferents. En fred, ho entenc i els dono suport.. Demanen el que la majoria de nosaltres podríem esperar de les nostres feines.En primer lloc, estabilitat;O és que en aquest país no vol ser tothom funcionari? Fer pauses de tres hores per esmorzar mentre 200 persones fan cua per renovar el DNI?I que si t’has d’agafar una excedència gairebé et posen la catifa vermella per sortir. Els guionistes, que en el format tradicional de producció de sèries tenien feina durant mesos, ara es troben que amb totes les plataformes, la feina els pot durar molt menys, perquè es produeix tot de cop.I busca’t una altra feina, tal com està el panorama.També demanen. Molts us haureu fotut les mans al cap: amb els milions que deuen cobrar aquesta gent! Sí, en una indústria i en unes ciutats on tot és molt més car, i on la resta dels integrants de la teva mateixa cadena de producció cobren molt més. Quande milions ens semblava normal perquè el futbol mou trilions i et feia aquests passes perfectes que ai, com et trobarem a faltar, Busi. El que està clar és que sense Busi no hi ha joc posicional, i sense guionistes no hi ha història; no hi ha sèries, no hi ha pel·lícules,A mi em va quedar rematadament clar. Que vulguin arribar bé a final de mes no em sembla una petició desmesurada.Exacte.La tercera petició em sembla la més surrealista, però segurament de les més encertades.Semblen treballadors del segle XVIII encarant la revolució industrial. I, fins fa dos mesos, hauríem pensat que és una absoluta bajanada. Com han de substituir els ordinadors la imaginació de les persones? Doncs noi, ja pràcticament ho ha fet. , sense anar més lluny, tècnicament l’ha escrit una persona però. Mireu, si a mi ara en aquest diari em diguessin que em suplanten per una màquina, jo també agafaria un cartellet eloqüent i aniria a les portes de la redacció a manifestar-me. Prou n’he tingut amb ser substituïda per homes que em doblen l’edat perquè ara, a sobre, em faci competència un iPad.Però existeix en mi aquesta doble moral.. I vull que ho facin amb qualitat, no com el 2007, en què una altra vaga del WGA va tacar per sempre milers de sèries —algunes, escurçades sense planificació prèvia, i d’altres amb trames tan dolentes que no es podien ni mirar. No puc tornar a passar per això ara que el panorama audiovisual remuntava. I la consciència social i audiovisual s’enfronten. I encara no sé quina ha guanyat.Perquè ara, de moment, tots riem. Ens fa gràcia veure quefot crits a les portes d’una major i ens escandalitzem amb dos tuits perquè HBO ha fet fora David Simon, creador de—top 3 indiscutible del Top 10 series que tienes que ver antes de morir—, però després tornem a les nostres vides. Ui ara quan passen una notícia pel TN ens fa mandra. Fins que arribi el setembre, i la producció televisiva i cinematogràfica estigui en quadro, i ens comencem a queixar perquè, encara no s’estrena la nova deI, què vols dir que encara no hi ha nou capítol d’I quan menjaran,I quan es pagaran el lloguer? I quan tindran unes condicions de feina dignes? Iriu a cada comentari —graciós o no— que li fa Melanie Griffith?

