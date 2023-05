Horror a l'avió: atrapats en una tempesta que trenca el parabrisa del pilot

Así se vivió en la cabina de pasajeros el vuelo de #Volaris cuyo parabrisas se estrelló y se desvío para aterrizar en Torreón pic.twitter.com/tv31jpw38k — Xime G.I. ♉♀️☮️❤️ (@xime_garmendia) May 14, 2023

#VolarisInforma ⚠️



Referente al vuelo 512 de Tijuana a Monterrey del pasado 12 de mayo, les compartimos esta información importante. 👇🏼 pic.twitter.com/msWCyP1kVb — Volaris (@viajaVolaris) May 16, 2023

És difícil que passi, però pot passar. A vegades, la situació meteorològica és desfavorable per volar i, per això, molts cops, amb previsió, es cancel·len els vols. També pot passar, però, que tot indiqui que serà un bon dia per agafar un avió i, de cop i volta en ple vol, la situació canviï. Això és, sens dubte, el que els ha passat als passatgers del que anaven des de Tijuana a Monterrey (Mèxic).En aquest avió, tal com han difós les mateixes persones que viatjaven en ell, s'han viscutquan el vol ha quedat, de sobte, atrapat per una, amb una ventada forta, llamps, i turbulències importants. La situació ha originat plors i crits a l'interior de la nau -alguns, fins i tot, resaven- i ha obligat, finalment, el pilot a fer una Torreón. La tripulació també ha entrat en estat de xoc.La forta tempesta ha fet que els llamps il·luminin les finestres. Els passatgers han relatat enpenjats a les xarxes socials com sentien que estaven a mercè de la tempesta. Han gravat les escenes que es produïen: hi ha hagut persones incapaces de contenir la tensió, han sentit pànic davant la possibilitat de tenir un accident aeri. A la cabina, la situació ha estat igual d'horrorosa. Fins i tot: "S'han trencat els parabrises". La pintura del buc també ha quedat destrossada per l'impacte de la calamarsada.Tot i la situació complexa i angoixant que els ha tocat viure -i que ha fet que uns i altres s'abracessin durant força estona- afortunadament l'avió ha pogut aterrar amb èxit a Torreón i, més enllà dels danys que ha patit l'avió. Hores més tard, la companyia ha donat més detalls de l'ocorregut en un comunicat: “La tripulació ha activat de manera oportuna el procediment corresponent, assegurant un aterratge segur i salvaguardant el benestar de tots els clients a bord”.Malgrat tot, la situació, tal com ha recollit el mitjà local Milenio ha sorprès no pas pocs experts en aviació, que han assenyalat queque s'han d'“evitar en tot moment”. Per això, alguns d'aquests especialistes s'han preguntat si algun instrument va fallar o què va passar exactament perquè el vehicle acabés enmig de la perillosa turmenta.

