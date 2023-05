El PSC proposa una oficina per prevenir les ocupacions delictives a Barcelona

L'alcaldable del PSC a Barcelona,, ha anunciat que crearà una oficina per a prevenir lesa Barcelona i que habilitarà un "protocol" a través del 112 diferent per atendre els veïns, si guanya el 28-M. El candidat farà ús de la llei aprovada enguany pel Parlament que permet que els ajuntaments promoguin els desallotjaments davant ocupacions conflictives d'habitatges de grans tenidors si aquests no actuen en un termini de 30 dies. La normativa deixa fora els petits propietaris. Collboni vol fer un abordatge "preventiu" de les ocupacions i detectar-les des del primer "indici". L'oficina hauria de "coordinar" els serveis municipals -Guàrdia Urbana i socials- i la judicatura.Collboni ha explicat que l'edifici als jardins de les, al Poble-sec, des d'on ha fet l'atenció als mitjans, es convertirà en el centre de coordinació de referència dels cossos policials i inclourà aquesta oficina de prevenció de les ocupacions delictives. El candidat socialista vol "evitar que es consolidi l'ocupació", que ha anat a la baixa darrerament, segons dades dels Mossos d'Esquadra.L'objectiu de l'oficina és "acompanyar les comunitats de propietaris que tinguin indicis que s'està produint una ocupació delictiva" i fer-ho a través d'un nou protocol del 112. D'altra banda, l'alcaldable ha promès que l'ajuntament es personarà en les ocupacions delictives en què el propietari no hagi fet la denúncia. Segons la llei aprovada pel Parlament el febrer, només ho podrà fer quan el propietari sigui gran tenidor i no hagi actuat davant l'ocupació "conflictiva" en un mes.El número 4 a la candidatura de Collboni,ha manifestat que la mesura vol garantir "l'atenció i l'acompanyament" als afectats. "Ningú ha de fer justícia pel seu compte; s'han de donar instruments", ha argumentat. Collboni ha criticat que s'està fent una "dosi de demagògia i simplificació del problema de l'ocupació" durant la campanya. "Les dretes en fan un ús radicalitzat, no aporten cap novetat ni solució. Només fan soroll, apugen el to i llencen un missatge esbiaixat", ha carregat. En canvi, ha dit, la seva candidatura aporta "solucions" i "instruments per a defensar-se de les ocupacions il·legals".Finalment, Collboni també ha respost al conseller d'Interior,, que el va acusar de mentir pel reclam dels 600 agents dels Mossos a la ciutat. El dirigent socialista ho ha mantingut, ha demanat "no entrar en desqualificacions ni insults" i ha reclamat al conseller que "s'estalviï" els tuits "per mantenir la dignitat institucional del Govern".

