PortAventura estrenarà nova atracció centrada en l'univers «Uncharted»

Explorers Welcome to Uncharted: El enigma de Penitence 🧭 A partir del 17/06 una aventura extraordinaria te espera en PortAventura World 🎢



PortAventura World: Made to Explore. Made to Remember #UnchartedPortAventura pic.twitter.com/pURll1ulZc — PortAventura World (@Portaventura_ES) May 15, 2023

La nova atracció de PortAventura ja té data d'obertura. L'streamerho va anunciar a, així com també es va revelar que la dark ride s'anomenarà. El parc temàtic deestrenarà nova atracció el, en plena temporada d'estiu.L'anunci es va dur a terme en un. De fet, els primers trens ja han començat a rodar per l'atracció en fase de proves, si bé es desconeixen encara tots els detalls de com funcionarà i què oferirà aquesta col·laboració amb la saga popular de cinema i videojoc Uncharted. Tampoc, com serà l'acte d'inauguració, que tal com sol succeir ve acompanyat d'un gran focus mediàtic.Aquesta "dark ride" tindrà 700 metres de recorregut en un espai immersiu de 4.800 metres quadrats i 16 metres d'altura. Estarà situada a la zona deli costarà 25 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola