Una exposició mostra la ciència i la tecnologia de les pel·lícules de Pixar

Les conegudes pel·lícules decomamaguen un llarg procés creatiu que va molt més enllà de la il·lustració i que tenen a veure amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria o les matemàtiques. Això és el que mostra l’exposició interactiva "", que acollirà el Museu de la Ciènciades d’aquest dimecres fins al 3 de setembre. Un esdeveniment que arriba dos mesos abans de l' estrena d'una nova producció , cap d’exposicions de ciència de la, apunta que a la mostra es fa "una" de Pixar, a través dels seus populars protagonistes. Així doncs, es pot veure el procés creatiu de, per exemple, Buzz Lightyear. Des de la seva animació amb un dibuix fet a llapis fins al moviment i la renderització, és a dir, la creació d'una imatge a partir d'un model.Hidalgo ha destacat la importància de la interacció de la mostra, ja siguin interactius manuals i tàctils. De fet, ha manifestat que en aquesta exposició s’hi va a treballar com ho fan els professionals de Pixar. "", ha assegurat.Entre lesmés atractives es troba la mostra de com es va aconseguir la ubicació i els angles de la càmera per crear una vista d’insecte per a la pel·lícula Bichos o com afecten els canvis d’il·luminació en la imatge d’escenes submarines a Buscant en Nemo. També es poden ajustar els llums d’una escena de la sala d'Up!.Fins i tot, s'exposen detalls que ajuden a entendre la sensació de realitat que desprenen els films de Pixar. Per exemple, la protagonista de, Mèrida, té més deesculpits un per un que componen, a la vegada, més de 111.000 cabells.

