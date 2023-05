Investiguen un intercanvi de futbolistes entre el Barça i el València

Al Barça se li suma un nou afer fora dels terrenys de joc. Lade delictes econòmics investiga un intercanvi de futbolistes entre eli el. En concret, es tracta de l'operació que l'estiu del 2019 va acabar ambal club català ia l'entitat valenciana.El traspàs de l'holandès en direcció cap aes va tancar per 35 milions d'euros mentre que el porter brasiler va aterrar alper 26 milions d'euros més variables. La denúncia explica que l'operació tenia com a objectiu "falsejar el balanç" econòmic de les dues entitats amb la finalitat de reduir lesal tancament de l'exercici.El cas ha estat inclòs en les diferents operacions denunciades el passat mes de gener per l'expresident del València,, i motiu pel qual ara la Fiscalia ha decidit obrir diligències. La denúncia apunta a càrrecs del València, i també a l'agent de futbolistes Jorge Mendes, un dels més influents d'Europa.Zorío assegura que en totes les operacions denunciades hi ha possibles delictes societaris, de, d'i deentre particulars i contra la hisenda pública. Per ara, cap membre ni directiu del Barça en aquell moment es troba entre els investigats en aquesta primera etapa del procés.

