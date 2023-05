La Moncloa, sobre Bildu: «La majoria està entre qui no respecta les víctimes i qui les utilitza»

Elha assenyalat aquest dimarts que per participar de la normalitat democràtica i la vida pública "s'ha de respectar les víctimes i reconèixer el seu dolor". La ministra portaveu,, ha parlat a l'acabar el consell de ministres després de conèixer-se la decisió dede retirar set candidats condemnats per delictes de sang de les seves llistes a les municipals. "Això no hauria d'haver passat", ha dit.En relació a les paraules del líder del PP,, que ha aprofitat el tema per atacar durament, la portaveu ha assegurat que la controvèrsia entorn les llistes de Bildu han posat de manifest que "entre els qui no tenen en compte el dolor de les víctimes i els quique ETA deixés de matar ho segueixen utilitzant, hi ha una immensa majoria d'espanyols"."Sens dubte,", ha afirmat Isabel Rodríguez. Sobre l'actitud de Bildu, ha assegurat que a la formació de l'esquerra abertzale "encara li queden molts passos per donar". Aquestes decisions polítiques, com la d'integrar a exmembres d'ETA, "causen dolor i el govern espanyol no és aliè a aquest dolor". Però ha subratllat que "l'important és que ja fa dotze anys que la democràcia va derrotar ETA".A la pregunta de si l'executiu ha intervingut en algun moment per fer que Bildu donés un gir en la seva posició, Isabel Rodríguez ha assegurat que l'única actuació de l'executiu ha esta la que ha manifestat públicament. Apuntant a la posició del PP, que ha volgut fer d'aquest fet un tema de campanya, la portaveu ha afirmat que l'executiu ", ni en campanya electoral ni fora d'ella".Sobre possibles ambigüitats de l'executiu davant la inicial inclusió d'exmembres d'ETA a les llistes de l'esquerra abertzale, Rodríguez ha dit que el govern espanyol ha estat en tot momentamb el procés electoral. La portaveu ha assenyalat que en aquest assumpte la seva conducta ha estat "ferma i rotunda".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola