Zapatero ungeix Illa: «És el polític revelació de l'última dècada i un bàlsam per a Catalunya»

La decisió de Bildu, encertada

L'expresident del govern espanyol, acompanyat de, ha entrat avui en campanya per al PSC a Terrassa, on el partit vol guanyar l'alcaldia per a la candidata. Les paraules de Zapatero han anat molt més enllà de Terrassa i s'han entès com un missatge de campanya, també, de cara a unes futures eleccions catalanes. El PSC vol que les municipals siguin una palanca per guanyar la Generalitat, com ha recordat Illa avui mateix, i Zapatero ha aprofitat per ungir el líder del PSC, a qui ha definit com "".Zapatero ha celebrat que Catalunya hagi recuperatgràcies al PSC, i ha assegurat que els catalans han reconegut els "errors del passat immediat". L'expresident espanyol ha assegurat que els socialistes són "el gran partit de Catalunya" i han demostrat la capacitat d'arribar "a màximes cotes de progrés" quan han governat el país, i també han demostrat "intel·ligència política" per frenar el procés i evitar que Catalunya continués caminant "cap al precipici". Bona part dels dirigents espanyols que han desembarcat aquests dies per fer campanya han reivindicat la feina del PSOE per aturar el procés.Al seu torn, Illa ha agraït les paraules de Zapatero, a qui ha qualificat de "referent" tant al govern espanyol com en la. "Ha buscat sempre el camí del diàleg per avançar, representes el diàleg, la justícia social i l'avenç en drets", ha afirmat el primer secretari del PSC. Així mateix, ha fet una crida a votar els socialistes a Terrassa, on ara governa, i a la resta de Catalunya. "Terrassa és la tercera ciutat del país i no pot quedar al marge d'aquesta nova etapa que s'obre a Catalunya", ha afirmat. A preguntes dels periodistes, ha aprofitat també per reclamar al Govern celeritat en el compliment de l'acord sobre lai ha advertit que, en cas de no complir-lo, "es prendran les mesures necessàries".Zapatero ha dit que la decisió deés "encertada" davant "l'error" d'incloure exmembres d'ETA amb delictes de sang en llistes electorals. L'expresident del govern espanyol ha indicat que el partit independentista basc s'ha compromès en "pal·liar" el dolor i el patiment de les víctimes, i no afegir-ne més. "Han de seguir en aquesta línia, com avui han refermat", ha dit. La llei no fixa res més, ha apuntat, però "la voluntat de pau real, l'ètica i la convivència cívica, sí".Zapatero ha ressaltat que Bildu no va néixer per legitimari ha reflexionat que, després de dotze anys sense violència ni terrorisme, el procés de pau al País Basc va ser "un procés que era veritat". "La democràcia ha de valorar, després d'una lluita que vam fer junts i una victòria que vam aconseguir junts a favor de la democràcia i de la pau, hem de saber pensar junts i treballar junts perquè la memòria sigui compartida en benefici de la democràcia i la convivència, que ha de ser generosa", ha reblat.Amb tot, ha volgut treure "lliçons positives" com l'actual en el cas de Bildu, que no ha estat encertat. "La paraula, la voluntat de convivència i la generositat s'ha imposat", ha indicat. Zapatero s'ha mostrat contrari a la "il·legalització" de Bildu que promou el. "No té lloc aquest debat, la democràcia es va imposar i va deixar enrere aquesta pàgina", ha indicat. "Sense violència, es pot competir a les institucions i representar els ciutadans", ha afegit.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola