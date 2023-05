Vint hores de tractorada: pagesos catalans es planten contra la sequera a Saragossa

[impactesequera]Desenes dearribats dei less'han concentrat aquest dimarts al davant de la(CHE), a, per demanar ajudes urgents per la sequera que pateixen. Convocats pel sindicat(UP), els tractors van sortir dilluns des de Catalunya i després de 20 hores, els pagesos han arribat a la capital de l'Aragó amb l'objectiu de denunciar que el paquet de mesures que va anunciar la setmana passada el ministeri és "".Els pagesos critiquen lade la situació i consideren que hi ha hagut manca de planificació pel tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues. Dimecres està previst que la CHE es reuneixi amb el sector.

