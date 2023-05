Renuncia el segon candidat del PP que va saltar al camp de l'Espanyol

este clip es histórico: el tío se calienta con una cámara de televisión (surrealista) y el realizador se pasa un minuto haciéndole un seguimiento en primer plano pic.twitter.com/uDIyWTqSfX — Estefan (@estefansavich) May 14, 2023

Els Mossos investiguen els aldarulls i l'assalt al camp

El número 11 de la llista del PP aha presentat la renúncia al partit després de ser enregistrat durant la invasió de camp al partit entre l'i el. Fonts de la formació popular han assegurat que, que no és militant, ha assegurat que si sortís escollit no assumiria l'acta de regidor després que el partit li demanés la renúncia.Ferrer-Calbetó va ser un dels aficionats radicals que va provocar els aldarulls al RCDE Stadium quan els jugadors delcelebraven el títol de la. A les imatges es veu com l'ultra salta al terreny de joc i s'encara amb els agents dels, que el colpegen fins a dos cops amb lafins que aconsegueixen que es faci enrere. El mateix diari ha parlat amb l'de la formació a la ciutat, que resta importància als fets i, per ara, no prendrà cap decisió.Aquest cas s'uneix al de l'ultra i candidat del PP a la llista de les municipals a Sant Joan Despí, Yago Darnell Bruguera , que també ha renunciat a formar part de la candidatura després de ser enxampat llançant una càmera a terra durant els aldarulls. El també entrenador de l'Aleví A i Cadet A preferent del clubla decisió just després dels fets, tot i que aquest matí no havia transcendit que ho havia fet.. Tot just després de finalitzar el partit i que el Barça es proclamés aquest diumenge campió de Lliga a Cornellà van saltar les tanques de seguretat del camp per dirigir-se corrent cap als jugadors blaugranes amb actitud amenaçadora.Segons ha avançat el diari Ara, des del partit han denunciat la "" dels fets i li havien demanat que renunciï a la candidatura per escrit. Els populars asseveraven aquest matí que Darnell no és afiliat de la formació i que s'havia adherit com aa la llista electoral del municipi del Baix Llobregat. Afortunadament, tot i els incidents, tots els futbolistes van poder refugiar-se al túnel de vestidors, protegits per una unitat dels antiavalots dels Mossos, sense haver-se de lamentar cap agressió.Centenars d'objectius de tot l'estadi van enregistrar, atònits, les. Una de les més sonades va ser, precisament, la d'un aficionat que, abans de tornar a la graderia, va decidirmentre s'amagava maldestrament darrere d'una jaqueta. Les xarxes socials van frisar per identificar el responsable i van acabar trobant a Darnell Bruguera.Els Mossos d’Esquadra investiguen els incidents del final de partit., que està recollint tota la informació relativa al cas, per exemple, a través de les imatges de les càmeres. Un cop acabat, s’enviarà a la Direcció General d'Administració de Seguretat. Fonts policials han relatat també que treballen a identificar els responsables.

