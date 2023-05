Boicot als productes no sostenibles... mentre els preus no pugin gaire

La sostenibilitat és un factor cada cop més decisiu en la decisió de compra dels consumidors i més de la meitat ha deixat d'adquirir productes de marques que no consideren suficientment curoses amb el medi ambient, segons es desprèn de l'informe de la patronal de la distribució Aecoc publicat aquest dimarts. Si bé, l'estudi també revela com la inflació està condicionant la compra de productes sostenibles.



El sondeig "L'impacte de la sostenibilitat a la cesta de la compra" assegura que el percentatge de consumidors que deixa de comprar marques no sostenibles ha crescut un 18% respecte a les dades registrades el 2019. Alhora, però, la meitat assegura que l'increment de preus ha fet caure la sostenibilitat a les seves prioritats.

De fet,afirmen que han reduït la compra de productes sostenibles a causa dels costos, mentre queper fer una cistella de la compra sostenible a un preu més baix. L'informe també mostra com el 48% dels consumidors consideren que estan "molt informats" amb relació a la sostenibilitat dels productes: els materials, l'impacte mediambiental del procés de producció i l'efecte sobre la salut són els aspectes que més té en compte el consumidor per valorar una marca com a sostenible.

