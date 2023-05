Trias insta Maragall a clarificar definitivament si l'ajudarà a ser alcalde

Antoni Trilla "fitxa" per la candidatura de Trias

Una de les crítiques quefa amb més vehemència cap al govern municipal dels comuns i delés queha perdut competitivitat internacional, especialment a nivell de projecció. "Nosaltres sí que ens ho creiem: som la. Ho hem de tenir clar", ha remarcat Trias en un acte específic sobre aquest aspecte celebrat a la plaça Rosa dels Vents, a tocar de l'i, per tant, al costat del mar. "Nosaltres volem competir al món, i això no és impossible", ha indicat el candidat, acompanyat per l'exconsellera d', a qui ha definit com a "figura" per la seva intervenció. "La ciutat, gràcies a Déu, no és l'Ajuntament. El que ha de fer la ciutat és posar en valor les coses que s'hi fan, i anar pel món explicant-les", ha determinat l'exalcalde. El que s'ha perdut, ha dit, és el "lideratge", que ara és "equivocat", perquè no està centrat en el disseny, la ciència o el sistema sanitari. Dins d'aquest esquema, Trias s'ha compromès a tenir "bona relació" amb l'Estat sense ser un "xai"."No pot ser que l'alcaldessano estigui assabentada que s'està fent un nou Hospital del Mar, que a Sant Pau s'hi estan fent transformacions importants, o bé el que el Clínic té un projecte que canviarà la ciutat", ha indicat Trias, que ha insistit que un alcalde "s'ha de creure tot això" per poder-ho explicar al món. "Però per fer-ho cal tenir les idees clares, i canviar les mentalitats", ha asseverat l'exalcalde, que ha tornat a qualificar el candidat del PSC,, com un "turista". Preguntat sobre els pactes , Trias ha demanat aque no "s'amoïni", i que expliqui d'una vegada si l'ajudarà a arribar a la plaça. Sobre el debat d'ahir al vespre, el candidat ha destacat que va sortir "al·lucinat" per algunes consideracions dels rivals, als quals veu centrats en atacar-lo per les seves opcions."Volem aglutinar la força internacional, perquè", ha ampliat abans Alsina. L'exconsellera d'Acció Exterior ha definit tres principis per a la ciutat: que Barcelona estigui al podi en totes les categories possibles, per la qual cosa ha defensat "recursos" per exercir el lideratge; l'aposta per construir acció exterior amb la societat civil; i fer tot això. "Hem de demostrar que la capitalitat també es pot exercir amb dimensió internacional, repartint recursos i talent", ha apuntat Alsina. "Posarem Barcelona a la part top de tots els rànquings amb la societat civil i al servei de Catalunya", ha emfasitzat. Es posarà en marxa, en cas de guanyar les eleccions, una institució anomenadaa l'estil del que es va activar, en el seu dia, a, al Canadà. Trias, al final de l'acte, no ha descartat tornar a acollir unsd'estiu a la ciutat.Un dels protagonistes de l'acte ha estat, cap del servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, que es va convertir en una de les veus de referència durant la pandèmia del. "Necessitem que els que governen la ciutat donin tot el suport perquè Barcelona sigui referent en recerca, innovació i desenvolupament, sobretot en biomedicina i intel·ligència artificial", ha ressaltat Trilla, que ha demanat "apostar pel coneixement i per la internacionalització". "No podem interntar la ignorància, hem d'apostar per l'educació superior. Cal voluntat, lideratge i treball en equip", ha insistit l'epidemiòleg, que ha fet suport explícit a la candidatura i també ha citat l'exconseller d'Economia,De fet, Giró ha estat el següent en parlar. "Barcelona és molt més que una marca. Hi ha fortaleses i febleses que no depenen d'això", ha remarcat, al mateix temps que ironitzava amb el fet que la ciutat "és més que un club". "Malgrat que és un club important i molt estimat per molts de nosaltres, com jo, la ciutat és més que el", ha indicat l'exconseller. "Hem de treballar les tres o quatre idees que volem que siguin reconegudes per la ciutat", ha assenyalat Giró, que ha prioritzat que Barcelona sigui "acollidora" per viure i treballar, i que sigui "innovadora" en receptes urbanístiques i arquitectòniques. "És una ciutat molt atractiva, i ho ha de ser per viure-hi, per treballar-hi i", ha insistit l'exconseller, que considera que ja es "va tard" a l'hora de liderar el pol econòmic de la Mediterrània.

