Augmenten a quatre les denúncies per assetjament sexual al professor de Blanquerna

"Volen evitar un Me Too"

"Exigim transparència"

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, adscrita a la Universitat Ramon Llull, viu unes setmanes de. Un professor va ser denunciat per assetjament sexual el setembre passat per una alumna, tal com va confirmar ael degà de la Facultat,, i aquest dimarts, la universitat ha informat que ha rebut una. Amb la primera queixa, mitjançant la mediadora del centre, es va activar el protocol d'assetjament sexual de l'entitat, i des d'aleshores han anat sortint nous casos."Els fets eren prou greus per activar una investigació", va detallar Micó. Així, sempre seguint els documents de referència -el protocol d'assetjament sexual i el règim disciplinari de Blanquerna-, el degà va sancionar-lo com pertocava. De fet, així ho detalla un comunicat difós per la universitat: "L'acusat havia incomplert el règim disciplinari de Blanquerna".i, per tant, el professor pot tornar a les aules. El passat dimecres al vespre, però, se'l va tornar a apartar cautelarment.Delegats de tots els cursos i màsters, el coordinador de màsters, el degà i la mediadora -la persona que, a partir d'ara, serà el punt de contacte de referència en successos relacionats- s'han reunit per tractar les novetats en el cas. I és que almenysel docent. La voluntat "explícita" de Micó és que "la convivència a la Facultat tingui la màxima qualitat possible", però a hores d'ara el cert és que s'amunteguen damunt la seva taula les acusacions ique incriminen el seu treballador.De la nova trobada se n'ha derivat l'obertura d'per acumular totes les denúncies d'assetjament contra el professor que, de moment, no tornarà a les aules fins que acabi aquesta prospecció de dades. A més a més, la universitat obre la porta a acomiadar-lo i promet, en un nou comunicat, ser "àgil" en la instrucció. A iniciativa dels representants estudiantils, també crearà unque, això sí, no té data d'estrena, tot i el nerviosisme dels alumnes que, malgrat tot, no en tenen prou i. "És com si ens haguessin fet una roda de premsa. Volem accions a banda de paraules", defensen., diu, amb un fil de veu, una alumna del centre a aquest diari. L'hermetisme sobre allò queamb el professor és pràcticament total entre els estudiants, que s'han promès els uns als altres que no diran res sobre el tema fora de la universitat, i ni molt menys als mitjans de comunicació. Per això, estan molestos amb el fet que el cas de presumpte abús sexual hagi vist la llum. Ells voldrien lluitar la batalla contra el docent pel seu compte, però ara es debaten entre els que volen continuar fent com si no hagués passat res de portes enfora i els que creuen que el ressò que pugui fer la premsa és important. "No volem que la universitat es posi en contra nostra", argumenta l'alumna que ha accedit a parlar anònimament amb. Un altre estudiant, present en l'última reunió amb la direcció, ajuda a entendre en declaracions a aquest diari el temor de la seva companya: "Volen evitar un Me Too".Més enllà de les quatre denúncies oficials admeses per la Facultat, podrien haver-hi moltes més. El docent tenia unmolt clar. La mateixa alumna que conversa ambl'ha viscut en primera persona. Seguia a Instagram totes les noies que li semblaven interessants i els comentava publicacions,i "interactuava amb tu en persona i a les xarxes". L'estudiant pot confirmar que a dues amigues seves els va fer el mateix. "Així que ves a saber a quantes més n'hi ha", apunta. Ella, però, no ha facilitat cap prova als responsables del centre perquè quan el va deixar de tenir de professor, el va bloquejar. "No vull veure'm en cap sidral. Evidentment,", detalla, atemorida per les possibles conseqüències.A més, l'alumna precisa com eren les seves classes: "Em semblava un professor collonut. Ho feia diferent de la resta i era l'única assignatura que no se't feia bola., però sí que és cert que era una mica estrany... Sempre anava vestit de qualsevol manera, amb gorres estranyes i collarets. Però, al final, cadascú té els seus gustos". Tot i que ella no ho ha vist en primera persona, en la denúncia de la presumpta víctima d'assetjament sexual s'explica que el docentAra, els alumnes estan enfadats perquè, asseguren,, tot i que la Facultat ho nega i acusa els mitjans de fer-la massa grossa,. El seu enuig és encara més gran perquè afirmen que aquest no és el primer cas d'assetjament sexual. Parlen d'un tema estructural i denuncien que el centre sempre actua de la mateixa manera: no els dona detalls del que passa,"Exigim transparència", clamen alumnes a aquest diari. "Sabem que part del que passa és confidencial, però volem una mínima explicació. Blanquerna està fallant a la seva gent, s'ha de posicionar clarament amb les víctimes", argumenten. Els alumnes no volen que la prioritat del centre sigui "preservar el seu honor i rentar la seva imatge".A banda de l'assetjament telefònic i els comentaris sexuals inapropiats que el professor que ara està en el punt de mira hauria proferit a diverses estudiants, l'alumna que parla ambassegura que"Hi ha fotos que ho demostren", argumenta. "Que un professor i una alumna facin el que els dona la gana no té res de dolent, sempre que tu vulguis fer-ho i ho consenteixis. Però en el moment en què hi ha intimidació, s'ha comès un delicte", etziba, contundent. "La universitat no és que ho oculti o ho negui, però no fa res al respecte i aquí sí que té una mica de culpa", conclou.

