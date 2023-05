Àlex Roca explica com és el sexe amb la seva parella amb mig cos paralitzat

L'esportista amb paràlisi cerebral,, ha parlat sobre la sevaamb la seva parella i intèrpret,. La visita al programa de Pabo Motos , El Hormiguero, ha servit per parlar d'un tema recurrent en aquests formats televisius. El presentador introduïa el tema amb "també és comú que us preguntin pel sexe", una conversa que no semblava incomodar Roca."Li encanta" va donar a conèixer Mari Carme, mentre Àlex Roca confessava que "" entre riures. Segons comentava l'actriu, l'activitat sexual de la parella havia disminuït els últims dies perquè Àlex havia d'entregar el treball de fi de grau. Ara bé, la dona es va desmarcar de la conversa quan va dir que preferia "no opinar, perquè és una cosa molt íntima". Encara que prosseguia xerrant: "amb aquests temes es deixa portar, però jo no".Àlex Roca és un referent de l'esport paralímpic i ha guanyat popularitat els darrers mesos per haver-se convertit en el primer atleta amb una discapacitat del 76% en completar una marató . La sevano impedeix grans esforços físics i, pel que sembla, tampoc en l'àmbit sexual. Segons comenta Roca, la seva malaltia paralitza la meitat del cos, "però".L'entrevista també va donar pas a moments més delicats:va confessar haver tingutfa nou anys. "Quan va aparèixer l'Àlex en meitat de tot, van aparèixer tots els motius per voler viure cada dia al seu costat", comentava l'intèrpret. Fins i tot, Mari Carme comenta que el seu pare sempre li ha recordat que va passar "de voler morir a voler viure".

