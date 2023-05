Una Moncloa en campanya aprova el cine a dos euros per a la gent gran i millora la jubilació dels discapacitats

117.000 afiliats més a la seguretat social

[municipalsinformacional]Elha aprovat aquest dijous més mesures de tipus social en plena. Entre elles, el programa que fomenta, que veuran rebaixades a dos euros el preu de les entrades. "Volem que les persones tornin a gaudir del cine a les sales", ha assegurat la ministra portaveu,. Una mesura que beneficiarà una bossa de 9,5 milions de persones. Ho ha explicat com un pas més en la política cultural "d'Estat" que vol recuperar "els hàbits culturals perduts durant la pandèmia".La ministra ha explicat la mesura com un instrument en favor del retorn "al cor del cinema" i per combatre l'aïllament i el sedentarisme. Rodríguez ha afirmat que el sector del cine és un dels que més senyals dona de no recuperar-se plenament de la pandèmia. Ha assenyalat queels anys prepandèmia. En el cas dels majors de 65 anys, ara va al cine un 60% menys dels que ho feien el 2019. Aquesta mesura està prevista, en principi, perquè sigui aplicable un dia a la setmana, els dimarts. Però la ministra ha introduït un matís i és que aquest aspecte es negociarà amb el sector de les sales de cine. El pressupost previst per quest programa serà d'unsUn altre àmbit d'actuació de l'executiu afecta a una millora de les condicions perquè les persones amb discapacitat puguin acollir-se a una. El ministre de Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha explicat que la decisió respon a la política de l'executiu de protegir tots els col·lectius vulnerables.Escrivá ha explicat les reformes com el compliment de lesfetes el 2020, concretament relacionades a l'edat de jubilació i les persones amb discapacitat. S'ha aprovat una millora de l'accés a la jubilació anticipada a les persones amb discapacitat igual o superior al 45%. A l'hora de determinar el grau de discapacitat, es podran acumular dues patologies diferents per agregar fins al 45%. Es redueixen de 15 a 5 anys el temps dins del termini de cotització exigit amb la discapacitat reconeguda. SegonsEscrivá, amb aquest canvi s'incrementarà es duplicarà el nombre de persones amb discapacitat igual o superior al 45% que es podran beneficiar de la jubilació anticipada.També es facilita l'acreditació de la discapacitat. Es possibilita que amb un informe mèdic s'acrediti que s'ha patit alguna de les patologies contemplades, sense la necessitat fins ara d'un informe de l'IMSERSO o de l'organisme que correspongui en una comunitat autònoma.Escrivá ha explicat que s'han incrementat les cotitzacions socials en la primera meitat d'any, amb la creació de, pràcticament la mateixa xifra que l'any passat, amb una taxa anual del 3%. Escrivá ha considerat les xifres com a "extraordinàries", gairebé a raó d'uns 100.000 llocs de treball cada mes. El darrer mes hi ha hagut 117.000 afiliats més, elevant la xifra global a més de 20.700.000 d'afiliats a la seguretat social.Sobre el possible electoralisme de les mesures governamentals, José Luis Escrivá ha assenyalat que el consell de ministres s'ha limitat a aprovar dos reials decrets per implementar les recomanacions del Pacte de Toledo després d'un procés de diàleg amb els agents socials.

