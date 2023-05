Et dura poc la bateria del mòbil? Aquesta aplicació podria ser la culpable

A vegades per vici, a vegades per un problema tècnic, però en moltes ocasions hi ha el problema que ladels'exhaureix de manera molt ràpida. Si no has estat enganxat durant hores i no t'expliques com se t'ha pogut acabar, pot ser que una aplicació en tingui la culpa.Segons expliquen diversos llocs web especialitzats en tecnologia, l'aplicació de, arran d'una nova, consumeix moltíssima bateria fins i tot si s'executa en segon pla. Aquesta problema, per ara, només s'ha detectat en els dispositiu, que curiosament són creats pel gegant tecnològic, però es desconeix si afecten altres mòbils.Alguns dels consumidors han mostrat com, al menú sobre l'ús d'aplicacions, els posa que han fet servir Google per un total de 10 hores, una xifra impensable. I això no és tot, sinó que segons les queixes d'algunsa través de les xarxes socials, el dispositiu també se

