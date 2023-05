Josep Pérez durant el seu debut amb el primer equip del Barça dirigit per Xavi Pascual en un partit d’Eurolliga, el 2011. Foto: FCB

Una jove d'Ourense ha denunciat per presumptal'exjugador del planter del Barça de bàsquetquan jugava amb la samarreta del. La mateixa entitat esportiva del principat ha estat qui ha informat, a través d'un comunicat, que està "a disposició de la justícia" per aclarir els fets. Tanmateix, ha aprofitat per "condemnar sense fissures la violència de gènere".La violació s'hauria produït el dissabte 14 de gener de 2023, quan elva visitar la ciutat gallega d'Ourense per disputar un partit de la lliga LEB Or, la segona divisió del bàsquet estatal. Els jugadors de l'equip andorrà van celebrar la victòria en un pub, on es van trobar amb la suposada víctima i una amiga. Aquella nit es van produir els fets, segons recull la denúncia de la jove que ha presentat davant la. Per altra banda, Josep Pérez s'ha presentat a la comissaria de València, però s'ha acollit al dret a no declarar.El cas de l'esportista català se suma al del també exjugador blaugrana. El brasiler continua en presó provisional pels fets transcorreguts la nit del 30 de desembre de l'any passat. Tot i la petició de la defensa, Alves no gaudirà de la llibertat provisional mentre es resol la denúncia.

