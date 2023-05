Renuncien els set candidats de Bildu condemnats per delictes de sang

Els set candidats dei exmembres de lacondemnats per delictes de sang han renunciat a ser regidors en el cas que siguin escollits. Segons una carta publicada al diari basc Naiz, tots ells fan aquest pas per "contribuir a la pau i a la convivència". Laexmembres d'ETA) a les llistes electorals de Bildu per a les municipals ha provocat un terratrèmol polític a l'estat espanyol en els darrers dies."La configuració de les llistes als nostres respectius municipis ha aconseguit una indubtable transcendència, que ens obliga, per diferents motius, a retirar les nostres candidatures en la mesura possible i a assegurar que en cap cas prendrem el càrrec de regidor", han assegurat tots ells en aquest comunicat.des de feia dies per molts sectors conservadors, en especial els d'ultradreta. Les seves candidatures havien estati el PSOE a tot el territori. Isabel Díaz Ayuso o Vox van arribar a demanar la il·legalització del partit. Santiago Abascal, fins i tot, va instar el PP a que se'ls uneixi a demanar il·legalitzar la formació basca.a les municipals de Bildu en qüestió, condemnats per delictes de sang,: Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez i Agustín Muiños Díaz. El lehendakari,, va demanar a Bildu durant el cap de setmana que assumís "sense victimisme" la crítica ètica i política que estava rebent per la seva decisió d'incloure 44 exmilitants d'ETA a les seves llistes electorals.

